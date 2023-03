VfL Osnabrück klärt Zukunft von Schweinsteiger

IMAGO/HMB Media/Claus

Tobias Schweinsteiger trainiert den VfL Osnabrück

Der VfL Osnabrück hat den Vertrag mit Trainer Tobias Schweinsteiger vorzeitig verlängert. Der Klub machte jedoch keine konkreten Angaben über die genaue Laufzeit des neuen Arbeitspapiers.

"Die langfristige Vertragsverlängerung ist ein klares Signal, dass wir den Verein in den kommenden Jahren gemeinsam mit ihm weiterentwickeln wollen, weil Tobias in jeder Hinsicht zu 100 Prozent zum VfL und an die Bremer Brücke passt", wurde VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh in einer Mitteilung zitiert.

Der 41-jährige Schweinsteiger hatte den aktuellen Tabellenvierten im August vergangenen Jahres übernommen und sukzessive in die Spitzengruppe der 3. Liga geführt.

"Ich fühle mich beim VfL Osnabrück und in der Region sehr wohl. Die Arbeit mit meiner Mannschaft, meinem Staff und den Führungspersonen im Verein macht mir extrem viel Spaß", sagte der ältere Bruder von Weltmeister Bastian Schweinsteiger.

Am Sonntag (13:00 Uhr/MagentaSport) empfangen die Osnabrücker den Tabellenfünften Dynamo Dresden zum Spitzenspiel.