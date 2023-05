2. Bundesliga dank HSV und FCK vor Zuschauer-Rekord

IMAGO/Philipp Szyza

Die 2. Bundesliga steht dank dem HSV vor einem Zuschauer-Rekord

Nach den schwierigen Jahren der Pandemie gehen so viele Fußballfans wie noch nie in die Stadien der 2. Bundesliga. Dabei schrauben vor allem der HSV und der 1. FC Kaiserslautern den Zuschauerschnitt in die Höhe.

In den 17 Heimspielen konnten die Hamburger durchschnittlich 53.529 Besucher begrüßen. Das macht eine Gesamtzahl von 909.987 Fans. Dieser Wert stellt einen absoluten Rekord in der Historie der zweithöchsten deutschen Spielklasse dar.

Damit löst der HSV den VfB Stuttgart ab, der in der Spielzeit 2016/17 auf einen Schnitt von 50.515 Fans kam.

Liste des höchsten Zuschauerschnitts in der 2. Bundesliga:

2022/23: HSV – 53.529

2016/17: VfB Stuttgart – 50.515

2018/19: 1. FC Köln – 49.547

2018/19: HSV – 48.865

2013/14: 1. FC Köln – 46.235

Auf dem zweiten Platz des Zuschauerrankings für die Saison 2022/23 liegt der 1. FC Kaiserslautern. Ins Fritz-Walter-Stadion kommen durchschnittlich 39.815 Fans pro Partie. Damit haben die Lauterer rund 9.000 Anhänger mehr als Hannover 96, die auf 30.578 Fans pro Spiel kommen.

Abgeschlagener Letzter ist der SV Sandhausen. Als einziges Team verpasst der Klub den 10.000-Zuschauer-Schnitt. Mit 5.712 wird die Marke auch deutlich verfehlt.

2. Bundesliga ist europäischer Spitzenreiter

Nach 297 absolvierten Partien liegt die Zahl der Zuschauer bei 6.578.349. Um den Allzeit-Rekord zu brechen, müssen in den verbleibenden neun Spielen 71.735 Menschen die Stadien besuchen. Das ergibt einen Wert von 7.941 pro Spiel. Dieser liegt weit unter dem Durchschnitt, der sich auf 22.149 beläuft. Der bisherige höchste Liga-Schnitt lag bei 21.732.

Liste des Durschnitts der zuschauerstärksten Saisons in der 2. Bundesliga:

2022/23: 22.149 (vor dem letzten Spieltag)

2016/17: 21.732

2015/16: 19.176

2018/19: 19.115

2007/08: 18.142

Im europäischen Vergleich - zu den jeweiligen anderen zweiten Ligen - ist die 2. Bundesliga Spitzenreiter. Der Zuschauerschnitt in der englischen Championship beläuft sich auf 18.787. Die italienischen Serie B kommt auf 9.961 Fans pro Spiel. Die Ligue 2 hat lediglich 7.916 Besucher pro Partie in den Stadien. Die Segunda División in Spanien schafft es durchschnittlich auf 9.902 Anhänger.