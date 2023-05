BVB-Stars winkt offenbar satte Meister-Prämie

IMAGO/Revierfoto

Der BVB greift nach der Meisterschaft

Borussia Dortmund steht vor der Meister-Krönung. Im Falle des Titelgewinns dürfen sich die BVB-Stars nicht nur auf die Schale freuen, sondern ebenfalls auf eine satte Prämie.

Wie "Bild" erfahren haben will, winkt der Mannschaft insgesamt eine Summe von rund sechs Millionen Euro. Dieser Betrag soll dann anteilig nach Einsatzzeiten aufgeteilt werden. BVB-Cheftrainer Edin Terzic würde offenbar rund eine Millionen Euro einsacken.

Innerhalb des Vereins ist das mögliche Geldregen anscheinend kein Thema. "Die Dinge sind besprochen. Es ist keiner mehr auf mich zugekommen, um dieses Thema neu anzusprechen", wird Sportdirektor Sebastian Kehl von "Bild" zitiert.

BVB kann Meister-Serie des FC Bayern beenden

Stattdessen haben die BVB-Stars vor allem die Meisterschale im Visier. Seit 2012 lechzen die Dortmunder nach dem Gewinn der Bundesliga. Mit einem Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05 wäre der FC Bayern nach zehn Titelgewinnen in Serie entthront.

"Jetzt geht es darum, das zu belohnen und jetzt den letzten Schritt gemeinsam mit unseren Fans in unserem Stadion zu gehen, um dann die Meisterschale zurück nach Dortmund zu holen", sagte Terzic nach dem 3:0-Auswärtssieg gegen den FC Augsburg am vergangenen Wochenende bei "DAZN".

BVB will den letzten Schritt zur Meisterschaft gehen

"Es gibt noch diesen einen Schritt, den wir gemeinsam gehen wollen. Danach lassen wir alle Emotionen zu, ob es Stolz oder Euphorie ist. Wir sind noch nicht fertig", mahnte Terzic.

Der BVB habe sich die Ausgangsposition hart erarbeitet. "Dafür haben wir sehr viel gelitten, dafür haben wir sehr viel Schweiß liegen lassen", meinte der 40 Jahre alte Coach.

Am Samstagnachmittag will sich die Borussia dann belohnen und Dortmund in eine einzige Partyzone verwandeln. Der FC Bayern würde im Falle eines BVB-Dreiers hingegen in die Röhre gucken.