Xavi stößt Tür für Messi-Rückkehr ganz weit auf

Xavier Bonilla, via www.imago-images.de

Xai und Lionel Messi (Bild aus dem Jahr 2018) prägten bei Barca eine ganze Ära

Die Spekulationen um die sportliche Zukunft von Weltfußballer Lionel Messi nehmen immer weiter zu, da hat sich eine der vielleicht entscheidenden Figuren in der Angelegenheit ausführlich zu Wort gemeldet. Xavi hat als langjähriger Teamkollege und jetziger Cheftrainer vom FC Barcelona keine Zweifel daran gelassen, was er von einer Rückkehr des Superstars zu Barca halten würde.

Spätestens, seit dem PSG-Cheftrainer Christophe Galtier am Donnerstag offiziell verkündete, dass Lionel Messi vor seinem letzten Heimspiel für Paris Saint-Germain steht, brodelt die Gerüchteküche immer heißer.

Weit vorne im Werben um den 35-Jährigen soll Inter Miami aus der Major League Soccer sein, das unter anderem Miteigentümer David Beckham gehört.

In ganz Katalonien und weit darüber hinaus träumen die Fußballfans aber weiter von einer Rückkehr des Argentiniers zum FC Barcelona. Bei der Blaugrana hatte sich Messi zu einem der größten Fußballer aller Zeiten entwickelt und unter anderem zehn spanische Meisterschaften und vier Champions-League-Titel gewonnen.

Von 2004 bis 2015 spielte er dabei an der Seite von Xavi, der mittlerweile als Cheftrainer bei Barca tätig ist und jüngst die erneute Meisterschaft mit dem Klub holte.

Xavi öffnet Tür für Messi-Rückkehr "zu 100 Prozent"

Xavi selbst ließ im Gespräch mit "Mundo Deportivo" keinen Zweifel daran, dass er Messi als Spieler zurück im Camp Nou haben will: "Ich habe schon oft gesagt, dass ihm hier alle Türen offen stehen. Ich bin der Trainer und ich weiß, dass er uns sofort helfen würde, wenn er sich entscheidet zu kommen", so der 43-Jährige in dem Interview.

"Er hat das Zeug dazu, auf höchstem Niveau weiterzuspielen. Wenn er zu Barca kommt, bin ich überzeugt davon, dass er es gut machen wird", so Xavi über seinen langjährigen Teamkollegen, mit dem er in den 2000er- und 2010er-Jahren eine der erfolgreichsten Epochen der Vereinsgeschichte prägte.

Xavi nannte Messi nicht weniger als den "besten Spieler in der Geschichte und offensichtlich auch in diesem Verein. Es gibt keinen Zweifel und ich wiederhole: Der Trainer hat die Türen für ihn zu 100 Prozent offen."

Der argentinische Weltmeister selbst hatte sich zuletzt noch bedeckt gehalten, wo es nach seinem zweijährigen Gastspiel in Frankreich ab diesem Sommer weitergehen wird.