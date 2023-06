Profi des FC Schalke 04 weckt Begehrlichkeiten

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Verlässt Tobias Mohr (r.) den FC Schalke 04?

Beim FC Schalke 04 spielte Tobias Mohr in der abgelaufenen Saison nur eine Nebenrolle. Nach nur einem Jahr könnte er die Königsblauen schon wieder verlassen.

Erst im vergangenen Sommer wechselte Tobias Mohr für 1,1 Millionen Euro vom 1. FC Heidenheim zum FC Schalke 04. Doch beim Revierklub durchsetzen konnte sich der 27-Jährige nicht nachhaltig.

20 Pflichtspieleinsätze in der Saison 2022/2023 stehen zu Buche. Sechs Vorlagen konnte Mohr dabei verbuchen. Über die Rolle des Ergänzungsspielers kam Mohr zumeist nicht hinaus. In der Bundesliga stand er nur acht Mal in der Startelf. Über die vollen 90 Minuten durfte er nur vier Mal ran.

Nach nur einer Saison könnte nun schon wieder ein Abschied bevorstehen. Zumindest weckt Mohr Begehrlichkeiten.

Wie die "WAZ" und die "Kronen Zeitung" übereinstimmend berichten, streckt der österreichische Erstligist LASK die Fühler nach Mohr aus.

In Linz soll der Noch-Schalker in die Fußstapfen von Keito Nakamura treten. Der Japaner wiederum hat das Interesse von Stade Reims und PSV Eindhoven auf sich gezogen.

Setzt sich Tobias Mohr beim FC Schalke 04 durch?

Doch laut "WAZ" und "Sky" hat Mohr derzeit kein Interesse an einem Wechsel nach Österreich. Stattdessen wolle sich der gebürtige Aachener auf Schalke durchsetzen. Dort ist sein Vertrag schließlich auch noch bis 2025 datiert.

Mehr dazu: FC Schalke 04 bestätigt acht weitere Abgänge

Am Mittwoch hatte der FC Schalke 04 bereits acht Abgänge verkündet. Alexander Schwolow, Jere Uronen, Eder Balanta und Michael Frey werden Gelsenkirchen verlassen. Auch Maya Yoshida, Alex Kral, Tom Krauß und Moritz Jenz kehren den Königsblauen den Rücken.

Schalkes neuer Sportdirektor André Hechelmann bestätigte alle Personalien und bedankte sich bei den Profis.

"Es ist immer schade, wenn Spieler den Verein verlassen. Wir arbeiten intensiv daran, durch unsere Transfers die entstandenen Lücken zu schließen und eine Mannschaft, die für die Aufgaben in der kommenden Saison gewappnet ist, zusammenzustellen", so der 38-Jährige.