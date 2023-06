Bielefeld und Koschinat gehen getrennte Wege

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Uwe Koschinat verlässt Bielefeld

Nach dem Abstieg in die 3. Liga wird Arminia Bielefeld den Vertrag mit Cheftrainer Uwe Koschinat erwartungsgemäß nicht verlängern.

Wie der DSC mitteilte, hat der neue Sport-Geschäftsführer Michael Mutzel am Freitag Koschinat über diese Entscheidung informiert. Der Kontrakt des 51-Jährigen hätte sich bei Klassenerhalt automatisch verlängert.

Bielefeld, 2021/22 noch Erstligist, war in der Relegation deutlich am Drittliga-Dritten SV Wehen Wiesbaden (0:4, 1:2) gescheitert. Koschinat war der dritte Arminen-Chefcoach der verkorksten Saison nach Uli Forte und Daniel Scherning. Wer Bielefeld in der kommenden Spielzeit betreuen wird, ist noch offen.

"Für unsere zukünftige Ausrichtung werden wir auf der Trainerposition eine Veränderung vornehmen", erklärte Mutzel: "Es spricht für ihn, wie professionell er heute diese Entscheidung aufgenommen hat." Koschinat zeigte sich "dankbar für die Offenheit und Direktheit in unserem Gespräch. Leider haben wir unsere sportlichen Ziele nicht erreicht, das schmerzt mich und alle sehr."