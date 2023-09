VfB Stuttgart zu Strafe verdonnert

IMAGO/Heiko Becker/SID/IMAGO/Heiko Becker

Traf bereits acht Mal: Serhou Guirrasy

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart ist wegen der Verursachung des verspäteten Anstoßes bei der Partie am 1. Spieltag gegen den VfL Bochum (5:0) zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.000 Euro verurteilt worden. Das gab das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) am Dienstag bekannt.

Die Schwaben waren zu spät zur Ausrüstungskontrolle angetreten, die Begegnung konnte daraufhin erst mit etwa drei Minuten Verzögerung angepfiffen werden.