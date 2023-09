Transfer-Missverständnis: Blitz-Wechsel bei Hertha BSC?

IMAGO/O.Behrendt

Anderson Lucoqui (l.) hat wenige Wochen nach seinem Wechsel offenbar keine Zukunft mehr bei Hertha BSC

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich im Sommer auf gleich mehreren Positionen personell neu aufgestellt. Für einen Neuzugang könnte es alsbald aber jedoch in Berlin schon wieder zu Ende gehen. Ein Blitz-Abschied im Winter ist einem Medienbericht zufolge denkbar.

Anderson Lucoqui könnte Hertha BSC nach nur einem halben Jahr wieder verlassen, das berichtet "Bild". Spätestens im Sommer sollen sich aber die Wege trennen heißt es. Dann endet der Vertrag des Linksverteidigers ohnehin.

Der 26-Jährige war im Sommer ablösefrei von Bundesligist Mainz 05 an die Spree gewechselt, wo er keine sportliche Perspektive mehr besaß. Die Rheinhessen hatten Lucoqui trotz eines gültigen Vertrags bis 2024 ohne Ablöse zum Zweitligisten ziehen lassen.

Der gebürtige Zweibrückener, der zuvor auch bei Fortuna Düsseldorf, Arminia Bielefeld und Hansa Rostock spielte, kam mit der Empfehlung von insgesamt 34 Bundesliga-Partien zur Hertha. Seine bisherige Bilanz unter Cheftrainer Pál Dárdai fällt für den Linksfuß aber erschreckend aus.

Lucoqui kam bislang lediglich am 2. Spieltag gegen Wehen Wiesbaden (0:1) nach Einwechslung zum Einsatz. Seither verpasste er mehrfach den Sprung in den Spieltagskader, zuletzt wurde er sogar in die zweite Mannschaft versetzt.

Hertha-Neuzugang ohne Chance auf Einsätze

Dass der Sommer-Neuzugang keinerlei Rolle bei der Hertha spielt, hat wohl zweierlei Gründe. Einerseits war Lucoqui mit Fitnessrückstand nach Berlin gewechselt. Andererseits konnte der Hauptstadtklub nach seiner Unterschrift doch noch Wunschspieler Michal Karbownik verpflichten.

Der vierfache polnische Nationalspieler blickt seit seinem Wechsel auf drei Einsätze für die Hertha zurück. Aus der Stammformation ist er kaum wegzudenken.

Zuletzt wechselte der Neuzugang auf die rechte Abwehrseite, was für Lucoqui jedoch keinerlei Änderung mitbrachte. Trainer Dárdai schickte Jeremy Dudziak auf die Linksverteidiger-Position. Auch Hertha-Talent Linus Gechter kann bereits auf einen Einsatz hinten links zurückblicken.