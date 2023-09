Enthüllt: Reis hat Teile der Schalke-Kabine verloren

IMAGO/nordphoto GmbH/ Witke

Die Zeit von Thomas Reis (l.) beim FC Schalke 04 könnte bald enden

Der FC Schalke 04 steckt nach der 1:3-Pleite gegen den FC St. Pauli in der Krise. Insbesondere Cheftrainer Thomas Reis steht im Zentrum der öffentlichen Kritik. Nun ist durchgesickert: Auch intern haben Teile der Mannschaft das Vertrauen in den 49-Jährigen verloren.

Die deutliche Kritik an Thomas Reis von Timo Baumgartl am "Sky"-Mikrofon und die anschließende Suspendierung des Innenverteidigers waren der neue Tiefpunkt der sportlichen Krise beim FC Schalke. Schon in den vergangenen Wochen war gemunkelt worden, dass einige Profis mit der Spielphilosophie des Trainers nicht einverstanden seien.

Baumgartl jedoch sprach erstmals das aus, was offenbar viele der S04-Spieler denken. Ein klares Bekenntnis zum Cheftrainer hatte der ehemalige Unioner bereits am Samstag vermieden. "Der Trainer gibt uns einen Plan mit, aber es ist auch ein Stück weit schwer für uns, das so zu sehen und so zu machen. Weil wir immer wieder in diese Situationen reinlaufen", so der Abwehrspieler.

FC Schalke 04: Bekommt Thomas Reis zwei "Endspiele"?

Nun berichtet auch die "Bild", dass der ehemalige Übungsleiter des VfL Bochum Teile der Kabine bereits verloren hat. Daher sei es für eine Kehrtwende unter dem 49-Jährigen womöglich zu spät, merkte die Boulevardzeitung an.

Reis sei ein Trainer, der "die Mannschaft spalte", heißt es weiter. Ein klares Bekenntnis zu dem gebürtigen Wertheimer vermied Schalke-Sportchef André Hechelmann nach dem Spiel am Millerntor.

Auch die "WAZ" schreibt von "unübersehbaren Rissen" zwischen Coach und Mannschaft. Dennoch scheint es dem Blatt zufolge nicht unwahrscheinlich, dass Reis zwei "Endspiele" gegen den SC Paderborn (29. September) und beim Heimspiel gegen Hertha BSC (8. Oktober) erhält.

Sollten jedoch auch diese Partien in die Hose gehen, wäre der ehemalige Profi wohl nicht mehr zu halten.