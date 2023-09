Höhe der Baumgartl-Strafe enthüllt

IMAGO/RHR-FOTO

Timo Baumgartl entschuldigte sich für seine Aussagen bei seinen Vorgesetzten beim FC Schalke 04

Abwehrspieler Timo Baumgartl vom FC Schalke 04 wurde nach seinen kritischen Äußerungen gegenüber der Spielphilosophie von Cheftrainer Thomas Reis in die zweite Mannschaft verbannt. Zudem wurde ihm eine Geldstrafe auferlegt. Wie hoch die ausfällt, wurde nun bekannt.

Für Timo Baumgartl haben die Aussagen nach dem 1:3 (1:1) beim FC St. Pauli sowohl sportliche als auch finanzielle Konsequenzen. Wie "Bild" enthüllt, muss der 27 Jahre alte Verteidiger ein halbes Wochengehalt als Strafe für sein Interview zahlen. Rund 4.000 Euro muss Baumgartl demnach berappen.

Obendrein wurde ihm eine Denkpause verordnet, für eine Woche trainiert er nun in der U23-Mannschaft des FC Schalke 04. Somit fehlt der Schalke-Profi am kommenden Freitag im so wichtigen Heimspiel gegen den SC Paderborn (18:30 Uhr).

Timo Baumgartl, im Sommer von der PSV Eindhoven zu den Königsblauen gekommen und zum Saisonstart unter Trainer Thomas Reis absoluter Stammspieler in der Defensive, hatte nach der nunmehr schon vierten Pleite im siebten Liga-Spiel kein Blatt vor den Mund genommen und die Spielidee kritisiert.

Baumgartl entschuldigt sich bei Bossen des FC Schalke 04

Das hohe Verteidigen, wie von Cheftrainer Reis eingefordert, sei laut Baumgartl "eine risikohafte Sache", so der Abwehrspieler: "Und dann ist es nun mal so, dass man wieder Gegentore kassiert. Das ist einfach Fakt, weil man nicht alles verteidigen kann". Es sei die "Philosophie des Trainers", die man bislang vergeblich umzusetzen versucht.

Mit 15 Gegentoren zählt Schalke 04 zu den Schießbuden der Liga. Nach sieben Spieltagen rangiert der Traditionsverein auf dem Relegationsplatz, statt wie geplant um den Aufstieg mitzukämpfen.

Timo Baumgartl hat nach Angaben des Revierklubs seine Strafe derweil akzeptiert. Zudem verbreitete Schalke 04 eine Entschuldigung des ehemaligen Union-Profis. Auch intern soll sich der Sommer-Neuzugang glaubhaft bei seinen Bossen entschuldigt haben, wie "Bild" berichtet.