BVB-Talente setzen irren Lauf fort

Die U19 des BVB rauscht von Sieg zu Sieg

Während sich die Profis von Borussia Dortmund, wenn auch erfolgreich, aktuell jeden Sieg regelrecht erarbeiten müssen, läuft es bei der U19 des BVB wie am Schnürchen. Nach sieben Spieltagen der A-Junioren-Bundesliga West weisen die Talente der Borussen eine nahezu beängstigende Bilanz auf.

Am Samstag feierte der Nachwuchs des BVB im Spitzenspiel der A-Junioren-Bundesliga West einen 2:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Köln. Nach sieben Spielen ziert damit die Optimalausbeute von 21 Punkten das Konto der Schwarzgelben. Damit aber nicht genug: Die Dortmunder kassierten bei 23 eigenen Treffern zudem erst ein einziges Gegentor. Lediglich der ärgste Verfolger Bayer Leverkusen traf am ersten Spieltag beim 1:3 gegen den BVB.

Dass man in der vergangenen Woche auch erfolgreich in die Gruppenphase der Youth League (1:0 gegen Paris Saint-Germain) startete, hübscht die Saisonstatistik weiter auf. Umso überraschender kommt die bislang einzige Niederlage der Saison daher: Gegen die TSG 1899 Hoffenheim unterlag man im A-Junioren-Pokal mit 0:6. Die TSG wiederum belegt in der Staffel Süd/Südwest lediglich Rang vier nach sechs Spielen (4 Siege/2 Niederlagen).

Gegen den 1. FC Köln brachte Julian Rijkhoff die U19 des BVB früh in Führung (3. Minute), Paris Brunner sorgte in der 62. Minute mit seinem zehnten Saisontreffer für den Endstand gegen die Domstädter, die ab der 81. Minute in Unterzahl agierten. Phil Thieltges kassierte den Platzverweis.

BVB-Talent Rijkhoff bei der U19 wieder wichtig

Für den 18-jährigen Niederländer Rijkhoff, der im Sommer offen eine Chance bei den Profis einforderte, allerdings bei der U23 in der 3. Liga, wo er sich seine Sporen vorerst verdienen sollte, nicht zum Einsatz kam, war es der erste Liga-Treffer seit seiner Zurückbeorderung zur U19.

"Wo Julian Rijkhoff spielt, entscheidet der Verein. Jetzt wird er bei uns sein. Es ist wichtig, dass er zum Einsatz kommt", kommentierte Dortmunds U19-Coach Mike Tullberg die Situation gegenüber den "Ruhr Nachrichten".