Bericht: Sané bei Topklub auf dem Radar

IMAGO/Tilo Wiedensohler

Blüht beim FC Bayern auf: Leroy Sané

Leroy Sané befindet sich beim FC Bayern aktuell in bestechender Form. Der FC Liverpool soll den Münchner Offensivspieler beobachten. In diesen Zusammenhang hängt offenbar vieles mit der Zukunft von Mohamed Salah zusammen.

Laut dem Transfer-Reporter Ekrem Konur beobachtet der FC Liverpool unter anderem die Situation von Leroy Sané. Zudem sollen sich Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) sowie Raphinha (FC Barcelona) auf dem Radar der Reds befinden.

Verlässt Mohamed Salah den FC Liverpool?

Das Trio könnte demnach in den Fokus rücken, sollte Mohamed Salah den Verein verlassen. Zwar besitzt der Angreifer beim FC Liverpool noch einen Vertrag bis 2025, allerdings wird er auch immer wieder mit einem möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht. Sollte Salah tatsächlich gehen, müsste Ersatz her.

Konur zufolge soll Sané eine der Alternativen sein. "Tuttosport" hatte den gebürtigen Essener schon im Sommer beim FC Liverpool ins Spiel gebracht. Der 27-Jährige befindet sich beim FC Bayern aktuell in bestechender Form.

"Wenn ich Leroy Sané seit Wochen anschaue, dann lacht einem das Herz im Leibe", schwärmte Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt am Rande des Münchner Oktoberfests vom Nationalspieler.

Leroy Sané bis 2025 an FC Bayern gebunden

Joshua Kimmich sagte vor dem Champions-League-Spiel des FC Bayern beim FC Kopenhagen über Sané: "Momentan ist es schon beeindruckend, mit welcher Konstanz er seine Leistungen auf den Platz bringt. Alle drei Tage ist er bei uns mit der beste Spieler. Er entscheidet die Spiele, er belohnt sich dafür, dass er immer wieder hart arbeitet auch in Phasen, in denen es nicht so läuft."

Sané ist beim FC Bayern noch mit einem Vertrag bis 2025 ausgestattet. Der deutsche Rekordmeister dürfte großes Interesse haben, den Flügelspieler langfristig an den Verein zu binden.