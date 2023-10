Neapel aus CL-Rängen gefallen

AFP/SID/CARLO HERMANN

Trainer Rudi Garcia strauchelt mit Meister Neapel

Titelverteidiger SSC Neapel ist in der italienischen Fußball-Meisterschaft vorläufig aus den Champions-League-Rängen gefallen. Der Meister kassierte gegen den AC Florenz mit 1:3 (1:1) seine zweite Saisonniederlage und musste die zuvor punktgleichen Gäste aus der Toskana in der Tabelle auf Platz vier vorbeiziehen lassen.

Vor Napoli liegen außerdem Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner und Spitzenreiter AC Mailand sowie das Verfolger-Duo mit dem bisherigen Tabellenführer Inter Mailand und Rekordchampion Juventus Turin. Neapels Rückstand auf die führenden Rossoneri beträgt schon sieben Punkte.

Die Fiorentina war am Vesuv bereits früh durch den ehemaligen Stuttgarter und Wolfsburger Bundesliga-Profi Josip Brekalo in Führung gegangen. Napolis Stürmerstar Victor Osimhen (45.+5) glich kurz vor der Pause per Foulelfmeter zwar aus, doch Giacomo Bonaventura (63.) und Nicolas Gonzalez (90.+3) besiegelten im zweiten Durchgang den Sieg der Gäste.