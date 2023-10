SGE-Frauen wollen CL-"Traum" weiterleben

IMAGO/ActionPictures/SID/IMAGO

Eintracht Frankfurt gewann das Hinspiel gegen Sparta Prag mit 5:0

Für die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt ist die Gruppenphase der Champions League zum Greifen nah. "Wir wollen einen guten Auftritt hinlegen und unseren Traum weiterleben", sagte Trainer Niko Arnautis mit Blick auf das Rückspiel bei Sparta Prag am Mittwoch (18:30 Uhr/DAZN und Sky).

"Wir haben gut vorgelegt", betonte der 43-Jährige mit einem gewissen Understatement. Das Hinspiel der finalen Qualifikationsrunde hatte das Team um Dreierpackerin Laura Freigang in der Vorwoche mit 5:0 (2:0) gewonnen. Nun gelte es, sich "mit einem konzentrierten Auftritt zu belohnen", so der SGE-Coach.

Personell kündigte Arnautis angesichts der kräftezehrenden englischen Wochen Verschnaufpausen für einige Stammkräfte an. Dennoch soll ein Auswärtssieg her: "Wir werden so auftreten, dass wir auch in Prag gut spielen und im Idealfall auch gewinnen, daran gibt es nichts zu rütteln."

VfL Wolfsburg muss zittern

Am Dienstagmittag steigen die Frankfurterinnen in den Flieger gen Tschechien. Zusätzlichen Rückenwind soll das 0:0 am vergangenen Samstag beim Meister Bayern München geben, das Arnautis als "reifen, erwachsenen" Auftritt bewertete.

Die Auslosung der Gruppenphase findet am 20. Oktober statt, los geht es Mitte November. Aus der Bundesliga ist nur der FC Bayern direkt qualifiziert, auch Vizemeister VfL Wolfsburg muss noch die letzte Play-off-Runde gegen Paris FC überstehen (Hinspiel 3:3).