Vor Duell mit FC Bayern: Galatasaray droht Rückschlag

IMAGO/Seskimphoto

Mauro Icardi wackelt für das Duell gegen den FC Bayern

Der FC Bayern trifft in der Champions League am Dienstagabend auf Galatasaray. Der türkische Meister muss im Duell mit den Münchnern möglicherweise auf Mauro Icardi verzichten.

Icardi hat sich beim Ligaspiel zwischen Galatasaray und Besiktas (2:1) eine Verletzung am rechten Knöchel zugezogen. Ob der Angreifer im anstehenden Champions-League-Duell gegen den FC Bayern (Dienstag, 18:45 Uhr) mitwirken kann, ist somit fraglich.

Ein Ausfall des 30-Jährigen wäre ein schwerer Rückschlag für Galatasaray.

Der Argentinier, der im Sommer für rund zehn Millionen Euro fest von Paris Saint-Germain an den Bosporus gewechselt ist, hat in der laufenden Saison bereits 14 Tore in 15 Pflichtspielen für den Klub aus Istanbul erzielt. Icardi befindet sich in der Mannschaft von Cheftrainer Okan Buruk momentan in absoluter Topform.

Überrascht Galatasaray auch gegen den FC Bayern?

Galatasaray steht in der Königsklasse mit vier Punkten aus zwei Partien aktuell auf dem zweiten Platz der Gruppe A. Im Duell gegen den FC Kopenhagen gab es ein 2:2-Remis, bei Manchester United setzte sich der amtierende türkische Meister überraschend mit 4:2 durch.

Nun will Galatasaray auch den favorisierten FC Bayern ärgern. Die Münchner thronen nach den Siegen gegen Manchester United (4:3) und den FC Kopenhagen (2:1) derzeit mit der Maximalausbeute von sechs Zählern an der Spitze der Gruppe A.

Champions League: FC Bayern kann großen Schritt machen

In der Fußball-Bundesliga konnte der FC Bayern zuletzt ebenfalls ein Erfolgserlebnis feiern. Der deutsche Rekordmeister gab sich auswärts beim 3:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 keine Blöße und geht mit Rückenwind in die Partie gegen Galatasaray.

Mit einem Dreier in Istanbul könnte der FC Bayern einen großen Schritt in Richtung Champions-League-Achtelfinal machen. Bei einem Patzer würde hingegen neue Spannung aufkommen.