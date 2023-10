Deutliche Ballack-Ansage für BVB-Bankdrücker Süle

IMAGO

Beim BVB kein Stammspieler mehr: Niklas Süle

Ausgerechnet vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub FC Bayern hat Niklas Süle seinen Stammplatz beim BVB verloren. Ex-Nationalspieler Michael Ballack kann die augenblickliche Bankdrücker-Rolle des Verteidigers jedoch nachvollziehen.

Beim Auswärtsspiel von Borussia Dortmund bei Eintracht Frankfurt (3:3) fungierte Ballack am Sonntag als TV-Experte. Am "DAZN"-Mikrofon wurde der 47-Jährige gefragt, warum Trainer Edin Terzic Abwehrmann Süle derzeit kaum für die Startelf berücksichtigt.

"Weil die anderen beiden im Moment einfach besser sind, weil sie harmonieren", entgegnete Ballack und spielte damit auf das gesetzte Abwehr-Duo Mats Hummels/Nico Schlotterbeck an.

Zugleich zeigte der ehemalige Bayern-Profi auch Verständnis für den Leidtragenden. "Auf der anderen Seite ist Niklas Süle auch nicht zu 100 Prozent fit. Aufgrund seiner Klasse ist er ein Spieler, der in die Mannschaft gehört, vielleicht gehören muss", so Ballack.

Dennoch: "In der Innenverteidigung verstehe ich den Trainer, da möchte man Konstanz."

Ballack sieht BVB-Spiel mit Höhen und Tiefen

Vom BVB-Auftritt in Frankfurt war Ballack derweil nicht restlos überzeugt, lobte aber die Moral der Gäste, die nach 0:2- und 2:3-Rückständen jeweils zurückkamen.

"Es war ein klasse Fußballspiel. Das Ergebnis ist auch leistungsgerecht. Frankfurt hatte in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaftsleistung, auch die besseren Chancen, und hätte höher in Führung gehen können", analysierte der frühere DFB-Kapitän.

Ballack weiter: "Der Anschluss für Dortmund kurz vor der Halbzeit war ganz wichtig. In der zweiten Halbzeit nach dem 2:2 ist das Momentum eher in Richtung Dortmund umgeschlagen."

Für einen Auswärtssieg reichte es schlussendlich allerdings nicht mehr. So gehen die Westfalen mit zwei Punkten Rückstand auf den Tabellenzweiten FC Bayern in den deutschen Klassiker am kommenden Samstagabend (18:30 Uhr).