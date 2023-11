Neapel gewinnt Generalprobe für Union-Rückspiel

IMAGO/Antonio Balasco

Neapel bleibt in der Serie A oben dran

Der italienische Fußball-Meister SSC Neapel hat mit einem mühsamen Pflichtsieg den Kontakt zur Spitzengruppe in der Serie A gehalten.

Der Champions-League-Gegner von Union Berlin setzte sich nach nur einem Sieg in den letzten drei Ligaspielen mit 2:0 (1:0) beim Tabellenletzten US Salernitana durch und kletterte vorerst auf den vierten Rang.

Giacomo Raspadori erzielte bereits in der 13. Minute die Führung für die Gäste. Die Entscheidung fiel aber erst kurz vor Schluss, als Eljif Elmas auf 2:0 erhöhte (82.).

Neapel tritt am kommenden Mittwoch (18:45 Uhr) zum Rückspiel gegen die Eisernen an. Im Hinspiel in Berlin hatte Italiens Meister 1:0 gewonnen.