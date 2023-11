Xhaka verrät: So tickt Alonso

IMAGO/H. Langer

Xhaka spricht über Bayer Leverkusen

Mittelfeld-Leader Granit Xhaka traut Spitzenreiter Bayer Leverkusen einiges zu, warnt aber vor einem Höhenflug.

"Ich bin überzeugt, dass unsere junge Mannschaft den Hunger hat, Großes zu erreichen", sagte der 31-Jährige der Sport-Bild: "Wir wissen, dass wir bis heute gut gearbeitet haben. Nach zehn Spieltagen ist aber noch kein Verein Meister geworden."

Leverkusen führt die Tabelle der Fußball-Bundesliga derzeit mit 28 Punkten vor Serienmeister Bayern München (26 Punkte) an. Von der Konkurrenz will sich Xhaka jedoch nicht beeinflussen lassen.

"Wir entscheiden selbst, wo wir am Ende stehen. Wir müssen unsere Spiele gewinnen, dann können alle anderen Mannschaften machen, was sie wollen", erklärte der Schweizer Nationalspieler.

Xhaka: Das macht Alonso so besonders

Trainer Xabi Alonso sorgt laut Xhaka zudem dafür, dass die Mannschaft trotz des derzeitigen Erfolgslaufes fokussiert bleibt.

"Er ist brutal ehrlich zu uns. Das ist sehr wichtig für uns in dieser Phase, in der uns alle loben, in der wir die Gegner dominieren", betonte er: "Es ist nicht so einfach, auf dem Boden zu bleiben, wenn du ständig hörst, wie gut du bist. Der Trainer sorgt dafür, dass wir alles richtig einordnen."

Am Sonntag (15:30 Uhr/DAZN) empfängt Bayer in der Bundesliga Union Berlin.