BVB-Sorgen um Gregor Kobel

IMAGO/Blatterspiel

BVB-Keeper Kobel reist aus dem Schweiz-Lager ab

Rund eine Woche vor dem Heimspiel von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach muss sich der BVB um den Einsatz von Stammkeeper Gregor Kobel sorgen, der sich rund um einen Länderspieleinsatz mit der Schweiz verletzt hat.

Die Sorgenfalten bei Borussia Dortmund dürften derzeit groß sein. Denn BVB-Keeper Gregor Kobel hat sich während der Länderspielpause eine Verletzung zugezogen, wie der Schweizer Verband mitteilte. Demnach wird der Nationalkeeper des deutschen Nachbarlandes das anstehende Länderspiel gegen Kosovo am Samstag verpassen.

Der Grund: Nicht näher definierte muskuläre Probleme. Diese scheinen aber jedoch so schwerwiegend zu sein, dass Kobel am Sonntag zurück nach Dortmund reist.

Für den Routinier, der in dieser Saison beim Fußball-Bundesligisten aus dem Ruhrgebiet erneut starke Leistungen zeigt, wurde Anthony Racioppi von den Young Boys aus Bern nachnominiert.

Die Schweiz hatte am Mittwoch durch einen späten Ausgleichstreffer nur 1:1 gegen Israel gespielt und so die vorzeitige Qualifikation für das Turnier in Deutschland im kommenden Jahr verpasst. Durch das Remis benötigt Tabellenführer Schweiz in der Gruppe I noch einen Punkt aus den verbleibenden zwei Partien.

Kobel hatte das komplette Nachholspiel am Mittwoch von der Bank verfolgt, im Tor der Eidgenossen stand der ehemalige Gladbacher und Münchner Yann Sommer, der seit August für Inter Mailand aktiv ist.

BVB bangt um Kobel

Ob Kobel dem BVB in der Bundesliga beim Heimspiel am Samstag nach der Länderspielpause gegen Gladbach (25.11., 15:30 Uhr) zur Verfügung stehen wird, blieb zunächst offen.

Vorerst müssen weitere Untersuchungen in Dortmund erfolgen. Sollte Kobel ausfallen, bedeutet dies eine deutliche Schwächung für den derzeit ohnehin in seinen Leistungen extrem schwankenden BVB.

Für den Schweizer würde im Fall der Fälle Meyer Alexander ins Tor rücken. Der Ersatzmann stand in dieser Spielzeit bereits beim 3:3 gegen Eintracht Frankfurt Ende Oktober zwischen den Pfosten.