Teile aus Nagelsmanns Geheim-Rede enthüllt

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat mit der Nationalmannschaft gegen die Türkei verloren

Einen Tag nach der bitteren Heimniederlage gegen die Türkei hat Bundestrainer Julian Nagelsmann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nicht nur in einer Videoanalyse auf ihre Fehler aufmerksam gemacht, sondern offenbar auch eine Geheim-Rede gehalten, aus der nun Teile enthüllt wurden.

Nachdem Hansi Flick zuletzt vor der WM in Katar Wildgänse zeigte, um das DFB-Team zu motivieren - mit mehr als mäßigem Erfolg, hat der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann es nun offenbar mit einer XXL-Ansprache versucht, wie "Bild" erfahren hat.

Demnach hat Nagelsmann am Sonntag, also am Tag nach der Pleite gegen die türkische Nationalmannschaft in Berlin (2:3), rund um die Videoanalyse der Partie an den Patriotismus der DFB-Kicker appelliert.

"Ihr spielt nicht für Euch, ihr spielt für Deutschland, ihr spielt bei der Heim-EM für die Fans!", soll der Bundestrainer in einer geheimen Rede, aus der das Boulevard-Blatt Teile zitiert, gesagt haben. Und weiter: "Jetzt seid ihr, jetzt ist die Mannschaft in der Verantwortung!"

Nationalmannschaft bleibt nicht viel Zeit bis zur EM

Wie die Spieler auf die deutlichen Worte reagierten, blieb offen. Wahrzunehmen war jedoch ein Paradigmenwechsel im Vergleich zu Nagelsmann-Vorgänger Flick. Dieser hatte, wie in der Amazon-Doku "All Or Nothing" zu sehen war, eher die deutschen Fans in der Pflicht gesehen, sich auf die Seite der Nationalmannschaft zu schlagen.

Bei Nagelsmann ist das Ganze nun andersherum: Die Stars sollen für Schwung sorgen und die deutschen Anhänger durch gute Auftritte und leidenschaftlichen Fußball auf die EM im eigenen Land heißmachen.

"Ich habe nicht die Erwartungshaltung an die Zuschauer, dass sie bei uns die Euphorie wecken müssen. Ehrlich gesagt: Der Weg ist andersherum", betonte Nagelsmann zudem.

Gut 200 Tage sind es noch bis zum Start der EURO 2024. Für die DFB-Elf steht am Dienstagabend (20:45 Uhr) in Wien die nächste Bewährungsprobe an. Gegen Österreich soll dann unbedingt wieder ein Sieg her, um nicht vom Kurs abzukommen.