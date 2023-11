Eintracht kurz vor Doppelschlag auf dem Transfermarkt

IMAGO/Harald Bremes

SGE-Sportvorstand Markus Krösche arbeitet an den nächsten Transfers

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat in den vergangenen Wochen immer besser in die Spur gefunden, sich in der Tabelle immerhin schon wieder auf Platz sieben nach vorne gearbeitet. Auf der Suche nach einer neuen Sturmspitze sollen die Hessen jetzt ebenfalls fündig geworden sein - und das sogar in doppelter Hinsicht.

Wie es in einem "Sky"-Bericht am Montagabend hieß, soll sich die Eintracht bereits mündlich mit dem 20-jährigen Rafiu Durosinmi geeinigt haben. Der Nigerianer steht derzeit noch beim tschechischen Erstligisten Viktoria Pilsen unter Vertrag, wo er seit dem letzten Jahr eine steile Entwicklung hingelegt hat.

Aktuell steht Durosinmi wettbewerbsübergreifend bei neun Saisontoren für Pilsen, hat sich bei den Tschechen als Stammspieler etabliert. Nun soll im Winter der Wechsel in die Bundesliga erfolgen.

Zwischen den Klubs soll auch schon fast alles klar sein, es gehe laut dem Medienbericht nur noch "um Details". Die finale Verhandlungsphase soll bereits eingeläutet worden sein, damit der Deal im Januar auch tatsächlich über die Bühne gehen kann. Als Ablösesumme für Durosinmi, der vertraglich noch bis 2026 an Viktoria Pilsen gebunden ist, sind acht bis zehn Millionen Euro im Gespräch.

Kommt ein Griechen-Stürmer für acht Millionen Euro nach Frankfurt?

Nach "Sky"-Informationen ist der junge Nigerianer aber nicht der einzige Mittelstürmer, den die Adlerträger im kommenden Januar verpflichten wollen. Wie es weiter heißt, soll es in Person von Fotis Ioannidis eine zweite Neuverpflichtung auf der Neuner-Position geben.

Die Gerüchte um den 23-Jährigen halten sich schon seit Tagen hartnäckig, mittlerweile soll die Eintracht laut dem TV-Bericht "sehr, sehr weit" sein mit Ioannidis sowie seinem Klub, dem griechischen Erstligisten Panathinaikos Athen.

Für den griechischen Nationalspieler sind sieben bis acht Millionen Euro Ablöse plus Bonuszahlungen im Gespräch, er soll wie auch Durosinmi in der Winterpause zur Frankfurter Eintracht kommen.