Knallhart-Kritik an Uli Hoeneß

IMAGO/Ulrich Wagner

Uli Hoeneß besuchte den FC Bayern im Training

Beim FC Bayern spielt Uli Hoeneß nach wie vor eine wichtige Rolle. Nun musste der Ehrenpräsident allerdings eine heftige Schelte einstecken.

Hintergrund ist ein Trainings-Gastspiel von Hoeneß im April 2023, das hohe Wellen schlug. Inmitten der Krise der Münchner stattete der 71-Jährige Thomas Tuchel einen Besuch ab und diskutierte auf dem Trainingsplatz mit ihm.

Ein Vorgehen, das laut Heribert Bruchhagen nicht in Ordnung ist. "Ich finde es nicht gut, dass er auf dem Trainingsplatz herumturnt und den Trainer während des laufenden Trainings zur Diskussion stellt", sagte der 75-Jährige bei "Sky90".

Der ehemalige Funktionär polterte weiter: "Uli weiß doch genau, dass es für die Medien eine enorme Bedeutung bekommt. Da ist die Gefahr eines Autoritätsverlustes eines Trainers einfach zu groß. Das macht man nicht. Das würde ich ihm auch sagen! Uli, das gehört sich nicht."

Tuchel "lässt sich das von keinem gefallen"

Bruchhagen betonte, dass Hoeneß besser ein Gespräch mit Tuchel hinter verschlossenen Türen hätten suchen sollen. "Wenn du etwas mit dem Trainer zu besprechen hast, gehst du an die Säbener Straße, gehst in sein Büro und kannst alles mit ihm besprechen", so der ehemalige HSV-Vorstandsvorsitzende.

Bei Trainer Tuchel sei die Hoeneß-Aktion sicher nicht gut angekommen. "Der Tuchel ist eine Persönlichkeit, der lässt sich das von keinem gefallen", hob Bruchhagen hervor.

Hoeneß hatte seinen Besuch gegenüber der "Süddeutschen Zeitung" damals erklärt. "Wir darüber gesprochen, dass ich eine Sehnenentzündung habe und meinen Arm nicht mehr so gut heben kann", versicherte er und stellte klar, dass das Gespräch "harmlos" gewesen sein.

Außerdem sei es "interessant, was in solche Bilder immer alles hineininterpretiert wird".

Abschließend fand Bruchhagen aber doch noch versöhnliche Worte für den Ehrenpräsidenten des FC Bayern: "Uli Hoeneß ist eine Institution und ein Großteil des FC Bayern."