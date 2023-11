BVB-Junioren gehen in Mailand unter

IMAGO/Patrick Ahlborn

BVB-Torschütze Julian Rijkhoff diskutiert mit Schiedsrichter David Dickinson

Die U19-Junioren von Borussia Dortmund müssen um den Einzug ins Achtelfinale der Youth League bangen. Die Nachwuchsspieler des BVB gingen am Dienstagnachmittag beim AC Mailand regelrecht unter. Gut aus schwarz-gelber Sicht: Der Abstand zu Konkurrent PSG ist unverändert geblieben.

Herber Dämpfer für die U19 des BVB: Statt den erhofften Einzug ins Achtelfinale der Youth League perfekt zu machen, bleibt es in der Gruppe F einen Spieltag vor dem Ende der Gruppenphase weiter spannend. Die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg verlor beim AC Mailand mit 1:4, alle fünf Tore waren vor dem Pausenpfiff gefallen.

Dabei lief für die Dortmunder Junioren zunächst alles nach Plan. Stürmertalent Julian Rijkhoff erzielte schon nach vier Minuten nach Vorlage von Samuel Bamba die frühe Führung. Es war der bereits vierte Treffer des jungen Niederländers im laufenden Wettbewerb.

BVB muss nun gegen PSG bestehen

Bei einem Sieg wäre der BVB bereits vorzeitig fürs Achtelfinale qualifiziert gewesen, da die Junioren von Paris Saint-Germain im Parallelspiel zuhause mit 1:2 (0:1) gegen Newcastle United verloren. Das Achtelfinalticket sicherten sich nun jedoch die Rossoneri, die die Partie noch vor der Halbzeit durch die Tore von Kevin Zeroli (23.), Filippo Scotti (28., 31.) und Diego Sia (39.) drehten.

Mit zwölf Punkten aus fünf Spielen ist Milan nun uneinholbar Erster in der Gruppe, die Dortmunder Junioren rangieren mit sieben Zählern weiter einen Punkt vor PSG. Newcastle United ist trotz des ersten Dreiers mit vier Punkten bereits ausgeschieden.

Am letzten Spieltag hat Borussia Dortmund den Einzug in die K.o.-Phase erneut in der eigenen Hand, wenn Paris Saint-Germain zu Gast ist (13.12., 16:00 Uhr). In der vergangenen Saison war die U19 des BVB unter Trainer Mike Tullberg bis ins Viertelfinale gekommen. Dort war erst gegen den kroatischen Vertreter Hajduk Split im Elfmeterschießen Schluss. Zuvor hatte die Borussia unter anderem Paris Saint-Germain ausgeschaltet, ebenfalls im Achtelfinale.

Nun kommt es zum großen Finale in der Gruppe, das Hinspiel gewann die Tullberg-Elf mit 1:0.