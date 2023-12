Hertha-Star Winkler mit "Panikattacke"

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

Marten Winkler bereitet Hertha BSC Sorgen

14 Einsätze, zwei Tore, eine Vorlage: In der Saison 2023/24 ist Marten Winkler bei Hertha BSC endgültig der Durchbruch gelungen. Zum Lohn verlängerte der 21-Jährige sein Arbeitspapier bei der Alten Dame erst Mitte Oktober bis Ende Juni 2027. Nun sorgte der flexibel einsetzbare Offensivakteur allerdings für besorgniserregende Schlagzeilen.

Beim souveränen 5:1-Sieg von Hertha BSC gegen die SV 07 Elversberg fehlte Marten Winkler in der Startelf, als ihn Coach Pál Dárdai nach 73 Minuten Minuten auf den Rasen schickte, nahm das Unheil allerdings seinen Lauf.

Noch vor dem Schlusspfiff war Winkler vollkommen ausgelaugt, wirkte völlig abwesend, wurde schließlich am Spielfeldrand von den medizinischen Betreuern von Hertha BSC untersucht und vom Feld genommen. Auch zu zehnt brachten die Berliner den Sieg locker ins Ziel, die Sorge um Winkler trübte die Freude allerdings etwas.

"Er hatte in der Brust ein Druckgefühl, fast so was wie eine Panikattacke, und sah nicht gut aus, deswegen habe ich ihn rausgenommen", zitiert die "Berliner Zeitung" Dárdai in der Causa. "Wichtig ist, dass alles positiv gelaufen ist", so der Coach.

Hertha BSC ohne Winkler gegen den HSV?

Demnach hat Winkler bereits beim 2:2 bei Hannover 96 mit einem Infekt gespielt und sich anschließend offenbar nicht ausreichend ausruhen können. Die Beschwerden sollen in einer Klinik untersucht worden sein.

Laut "Berliner Kurier" hat es sich bei besagtem Infekt um einen Magen-Darm-Virus gehandelt. Dárdai soll seinen Schützling anschließend konkret gefragt haben, ob er fit genug sei, gegen Elversberg mitzuwirken, Winkler bejahte und habe "unbedingt" vor heimischer Kulisse gegen das Überraschungsteam spielen wollen.

Ob Winkler im wichtigen Pokal-Achtelfinale gegen den Hamburger SV am Mittwoch mitwirken kann, ist noch nicht bekannt. Am Montag gaben die Hauptstädter lediglich bekannt, dass Bence Dárdai, Palkó Dárdai, Jeremy Dudziak, Ibo Maza und Agu Rogel "definitiv ausfallen". Hertha BSC empfängt den HSV am 6. Dezember um 20:45 Uhr.