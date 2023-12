Premier League verkündet irren Rekord-Deal

IMAGO/Mike Egerton

Frische TV-Milliarden für die Premier League

Die englische Premier League hat einen neuen Rekord-Deal für die inländischen TV-Rechte eingetütet.

Wie die Liga am Montag bekanntgab, kassiert sie für die vier Jahre ab der Saison 2025/2026 6,7 Milliarden Pfund (umgerechnet rund 7,8 Milliarden Euro oder 1,95 Milliarden Euro pro Saison). Der aktuell laufende Vertrag garantiert einen Betrag von fünf Milliarden Pfund über drei Jahre.

"Das Ergebnis dieses Prozesses unterstreicht die Stärke der Premier League", sagte Richard Masters, der Geschäftsführer der höchsten englischen Spielklasse. "Und es ist ein Beweis für unsere Klubs, Spieler und Manager, die weiterhin den besten Fußball der Welt in vollen Stadien bieten, und für die Fans, die jede Woche eine unvergleichliche Atmosphäre schaffen."

Die Pay-TV-Sender Sky Sports und TNT Sports bleiben Rechte-Inhaber. "Als langjährige und geschätzte Partner sind Sky Sports und TNT Sports dafür bekannt, immer wieder erstklassige Berichte und Programme zu liefern", sagte Masters.

Der Liga-Boss ergänzte: "Wir haben in den letzten Spielzeiten Rekordeinschaltquoten erzielt und wissen, dass ihre kontinuierliche Innovation noch mehr Menschen dazu bringen wird, die Premier League zu sehen und zu verfolgen."

Amazons Streamingdienst, der aktuell 20 Spiele pro Premier-League-Saison übertragt, ging bei der Vergabe der Rechte diesmal leer aus.

Premier League baut Vorsprung aus

Die Vereinbarung für das traditionsreiche Highlight-Programm "Match Of The Day" der BBC wurde dagegen verlängert.

"'Match of the Day' ist eine Institution für Generationen von Fußballfans in diesem Land und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit bei Fans aller Altersgruppen", sagte Masters.

Durch den neuen TV-Deal baut die Premier League ihre wirtschaftliche Dominanz im Welt-Fußball weiter aus.

Zum Vergleich: Die Deutsche Fußball Liga (DFL) kassiert durch ihren 2021 geschlossenen Vertrag jährlich 1,1 Milliarden Euro.

In der vorherigen Rechteverwertungsperiode floss der deutsche Rekordwert von 1,16 Milliarden Euro pro Saison an die DFL und ihre Klubs.