Winter-Chaos: Nächste Partie des FC Bayern abgesagt

IMAGO/Ulrich Wagner

Der FC Bayern muss umplanen

Der FC Bayern II muss erneut eine Spielabsetzung hinnehmen. Nachdem am vergangenen Wochenende bereits die Partie gegen den TSV Buchbach abgeblasen wurde, fällt nun auch das Duell mit dem 1. FC Nürnberg II aus.

Das bestätigte der FC Bayern am Dienstagmittag auf seiner Homepage. Das kleine Derby gegen die Franken in der Regionalliga Bayern war eigentlich für Mittwochabend (18:30 Uhr) in Nürnberg angesetzt. Doch der Wintereinbruch wirbelt den Spielplan weiterhin mächtig durcheinander.

Die Münchner Zweitvertretung war bereits am vergangenen Samstag zum Pausieren verdammt. Das Heimspiel gegen den TSV Buchbach im Stadion an der Grünwalder Straße fiel ebenfalls ins (gefrorene) Wasser. Noch wird nach Ersatzterminen gesucht.

Der FC Bayern II soll am kommenden Sonntag (14 Uhr) noch gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth antreten. Im Anschluss geht es für das Team von Cheftrainer Holger Seitz in die Winterpause. Für München sind steigende Temperaturen gemeldet. Gut möglich, dass zumindest noch die Partie gegen die Fürther ausgetragen werden kann.

FC Bayern II rangiert im Tabellenmittelfeld

Die FCB-Amateure rangieren in der Regionalliga Bayern aktuell mit 29 Punkte aus den ersten 18 Spielen auf dem achten Platz. Die Würzburger Kickers grüßen momentan mit 53 Zählern von der Spitze, haben allerdings auch schon drei Partien mehr absolviert.

Trotzdem ist ein möglicher Aufstieg bereits in weite Ferne gerückt. Der FC Bayern II hatte sich in der Saison 2019/20 noch sensationell zum Drittliga-Meister gekrönt. Jedoch folgte nur ein Jahr später der Abstieg. Seitdem laufen die Münchner in der Regionalliga Bayern auf.

Hier rangiert das Team von Trainer Seitz aktuell im Tabellenmittelfeld. Der 49-Jährige betreut den FC Bayern II bereits zum dritten Mal in seiner Karriere. 2018/19 gelang ihm der Aufstieg in die 3. Liga.