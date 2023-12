Kroos spricht BVB die Qualität ab

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Beim BVB läuft es sportlich nicht rund

Nach der knapp verpassten Meisterschaft in der Vorsaison tut sich der BVB schwer, sportlich wieder ins Rollen zu kommen. Selbst die neuerliche Qualifikation für die Champions League ist in Gefahr. Ex-Profi Felix Kroos ist von den Dortmunder Problemen nicht überrascht.

"Sie haben für den Titel den Kader und die Qualität nicht", betonte der jüngere Bruder von Real Madrids Toni Kroos in der "ran Bundesliga Webshow".

Er habe den BVB "vor der Saison auf Platz vier geschätzt und da werden sie meiner Meinung nach auch einlaufen", prophezeite der 32-Jährige.

Zuletzt verlor die Mannschaft von Coach Edin Terzic zuhause gegen den direkten Konkurrenten RB Leipzig mit 2:3 und verlor in der Tabelle so den Anschluss zu den Champions-League-Rängen.

"Konstanz musst du in der Liga zeigen und die haben sie nicht. Und das ist ein Zeichen von fehlender Qualität", stellte Kroos, der seine Karriere 2021 beendet hatte, klar.

Kroos: BVB hat "zu wenig aus den Bellingham-Millionen gemacht"

Dass der BVB in der Todesgruppe der Königsklasse weitergekommen ist, dürfe nicht überbewertet werden, forderte Kroos.

"In der Champions League ist es schön und gut, aber dann kriegst du ein schweres Los bist dann möglicherweise im Achtelfinale raus. Dann bringt dir das auch nichts mehr, dann bist du in der Liga auf Platz 5 und hast die große Krise", gab der frühere Mittelfeldspieler zu bedenken.

Eine Teilschuld für den schwarz-gelben Abwärtstrend sieht Kroos bei den Kaderpladern. Sebastian Kehl und Co. hätten im Sommer "zu wenig aus den Bellingham-Millionen gemacht", kritisierte der gebürtige Greifswalder.

Über mögliche Wintertransfers der Dortmunder sagte er: "Wenn sich jemand findet, der die Mannschaft verbessert, dann ist es auf jeder Position nötig."

Am Mittwochabend (21:00 Uhr) steht für die Westfalen das letzte Gruppenspiel gegen Paris Saint-Germain auf dem Programm, ehe es in der Bundesliga am Samstag beim FC Augsburg weitergeht.