Enthüllt! So lange fehlt Adeyemi dem BVB

IMAGO

Karim Adeyemi (r.) wird dem BVB vorerst fehlen

Es schien, als habe die Saison für Karim Adeyemi erst in den vergangenen Wochen so richtig angefangen. Die Formkurve des Angreifers von Borussia Dortmund zeigte nach schwachen Sommer- und Herbstmonaten endlich nach oben, sogar in die BVB-Startelf hatte es der 21-Jährige zuletzt wieder häufiger geschafft. Nun aber der Schock: Das Kalenderjahr 2023 ist für Adeyemi gelaufen!

Das zumindest berichtete "Sky" am Freitagabend. Der Dortmunder Flügelstürmer hatte im letzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Paris Saint-Germain einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen. Zunächst wirkte Adeyemi noch weiter mit, musste dann aber in der Schlussphase durch Donyell Malen ersetzt werden.

Wie es bei "Sky" weiter heißt, wurde Adeyemi nun eine Zwangspause von drei Wochen verordnet. Ergo wird der Tempodribbler in diesem Jahr nicht mehr in den zwei verbleibenden Bundesliga-Partien mitwirken können.

Weder beim Auswärtsspiel am Samstag beim FC Augsburg (ab 15:30 Uhr) noch drei Tage später im Heimspiel gegen Mainz 05 wird Adeyemi somit im Kader stehen. Laut dem Medienbericht wird das U19-Juwel Samuel Bamba für den Linksfuß in den Kader rücken.

Adeyemi zuletzt mit zwei wichtigen BVB-Toren in der Königsklasse

In der laufenden Spielzeit hat es Adeyemi zwar schon auf 18 Pflichtspiel-Einsätze für die Schwarz-Gelben gebracht, allerdings stand er dabei nur sieben Mal in der Startformation. Vor allem in der Königsklasse war der gebürtige Münchner zuletzt aber immer besser in Fahrt gekommen.

Neben seinem 1:0-Treffer am letzten Mittwoch gegen Paris Saint-Germain (Endstand 1:1) hatte er auch schon beim herausragenden 3:1-Auswärtssieg der Dortmunder bei der AC Mailand für seine Farben getroffen.

Offiziell bestätigt hat der BVB die Ausfalldauer seines Flügelspielers noch nicht. Neben Adeyemi fallen bei den Dortmundern aktuell auch noch Julian Ryerson, Felix Nmecha, Youssoufa Moukoko und Julien Duranville verletzt aus.