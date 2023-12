Ex-Nationalspielerin Schult wird TV-Expertin

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Ex-DFB-Torhüterin Almuth Schult freut sich auf die Aufgabe

Die ehemalige Nationaltorhüterin Almuth Schult wird feste Expertin und Co-Kommentatorin mit dem Schwerpunkt Frauen-Fußball bei der ARD. Schult wird außerdem das Team bei den Sendungen zu Livespielen der Männer verstärken. Das gab der Sender am Freitag bekannt.

"Ihre Fachkenntnis, ihre klugen und klaren Analysen sowie ihre sympathische und offene Art haben wir bereits bei unseren Übertragungen von den letzten beiden Fußball-Großereignissen der Männer kennen- und schätzen gelernt. Dass wir sie nun als festen Teil in unserem Sportschau-Team begrüßen können, ist umso schöner", sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky.

Die 32-Jährige tritt damit die Nachfolge von Nia Künzer an, die als Sportdirektorin zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) gewechselt ist. "Die Erfahrungen in den letzten Jahren haben mir viele neue Blickwinkel eröffnet und mir die Möglichkeit gegeben, auch in Zeiten abseits des Platzes nah am Fußball zu sein", sagte Schult.