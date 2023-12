Bericht: Ex-Bayern-Star plant Flucht vor Mourinho

IMAGO/Gianluca Ricci/IPA Sport / ipa-a

Renato Sanches will die AS Rom angeblich wieder verlassen

Für Renato Sanches läuft es bei der AS Rom aktuell nicht rund. Nach vielen Verletzungspausen wurde das einstige Juwel des FC Bayern zuletzt von Star-Trainer José Mourinho gedemütigt. Nun kursieren sogar Gerüchte um einen Abschied aus Italien.

Wie das italienische Portal "calciomercato.com" schreibt, will der 26-Jährige die Leihe nach Rom schon im Januar abbrechen und zu seinem Stammverein Paris Saint-Germain zurückkehren.

Der Portugiese fühle sich beim dreifachen Meister einsam und könne nicht verstehen, warum er bei Mourinho so wenig Vertrauen genießt.

In der Hinrunde stand Renato Sanches in der Serie A nur 116 Minuten auf dem Platz. Teil der Wahrheit ist allerdings auch, dass diverse Muskelverletzungen ihn immer wieder ausbremsten.

Bei "Football Italia" heißt es deshalb, dass auch die Verantwortlichen der Roma genug gesehen haben und den Mittelfeldspieler im Winter zurück nach Paris schicken wollen.

Ex-Talent des FC Bayern erhält Höchststrafe von Mourinho

Ursprünglich hat der Hauptstadtklub dem Bericht zufolge eine Million Euro für die Leihe gezahlt. Allerdings würde in der Leihvereinbarung eine Kaufpflicht greifen, wenn Sanches in mindestens 60 Prozent der Saisonspiele zum Einsatz kommt. Die Römer müssten dann weitere 15 Millionen Euro an PSG zahlen.

Um dieses Szenario auszuschließen und einen Kaderplatz freizumachen, soll der Europameister von 2016 nun schnellstmöglich abgegeben werden, so offenbar das Kalkül.

Erst kürzlich hatte Mourinho seinem Schützling einen bemerkenswerten Denkzettel verpasst. Bei der 0:2-Niederlage gegen den FC Bologna wechselte der Portugiese seinen Landsmann zur Pause ein und in der 64. Minute schon wieder aus.

Der Cheftrainer nahm seinen Spieler nach der Partie zunächst in Schutz und entschuldigte sich. "Es ist sehr schwer für einen Fußballer, aber es ist auch schwer für einen Trainer. Ich habe es in meiner Karriere drei- oder viermal gemacht und es ist nicht einfach", sagte Mourinho.

Im letzten Spiel vor Weihnachten gegen die SSC Neapel fehlte Sanches dann aber gänzlich im Kader - nach Klubangaben krankheitsbedingt.