Beben fix! Sahin und Bender zurück beim BVB

imago sportfotodienst

Nuri Sahin (l.) und Sven Bender sind zum BVB zurückgekehrt

Was die Spatzen seit heute Nacht lautstark von den Dächern der Ruhrgebietsmetropole pfiffen, wurde nun auch offiziell bestätigt: Mit Nuri Sahin und Sven Bender stoßen zwei Ex-Spieler ab sofort zum BVB. Beide verstärken den Trainerstab der Schwarz-Gelben und agieren künftig als Assistenten von Coach Edin Terzic.

Nuri Sahin und Sven Bender stoßen zum Trainerstab des BVB. Das gab der Verein am Freitag offiziell bekannt. Das Duo unterschreibt einen Vertrag bis Ende Juni 2025. Terzics bisheriger Co-Trainer Armin Reutershahn wird hingegen "auf eigenen Wunsch" von seinen Aufgaben entbunden.

"Wir haben den bisherigen Saisonverlauf intensiv analysiert. Eine unserer gemeinsamen Erkenntnisse war es, im Trainerstab neue Impulse setzen zu wollen. In Nuri Sahin und Sven Bender bekommen wir zwei Fachmänner und Persönlichkeiten hinzu, die uns mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Qualitäten sowohl inhaltlich als auch charakterlich bereichern werden. Wir sind überzeugt davon, dass die beiden uns als Team stärker machen werden, um unsere gesteckten Ziele in der zweiten Saisonhälfte noch zu erreichen", wird BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl in einer offiziellen Mitteilung auf "bvb.de" zitiert.

Auch Terzic kommt zu Wort und betont ausdrücklich, dass er seine Position nicht geschwächt oder gefährdet sieht:

"Es war mein klarer Wunsch, Nuri und Sven als Co-Trainer für uns zu gewinnen. Wir haben in der Vergangenheit mehrfach versucht, aus diesem Wunsch Realität werden zu lassen. Nun bestand die Möglichkeit – und wir haben sie umgesetzt. Nuri und Sven werden uns mit ihrer Erfahrung und mit ihrem Wissen bereichern, gleichzeitig können sie bei uns als noch sehr junge Trainer wachsen. Ich bin extrem glücklich über die Möglichkeit, beide an meiner Seite zu haben."

Zudem bedankte sich der gebürtige Mendener ausdrücklich bei Reutershahn "für die Zusammenarbeit, für seine Loyalität und die Bereitschaft, jeden Tag alles für den BVB zu geben".

"Wenn der BVB nachfragt, kann ich nicht nein sagen"

Sahin erklärte, sein Abschied vom türkischen Erstligisten Antalyaspor, wo er als Trainer und Leiter der Fußballabteilung aktiv war, sei "keine einfache Entscheidung" gewesen, ergänzte allerdings: "Wenn der BVB nachfragt, kann ich nicht nein sagen. Wir werden als Trainerteam gemeinsam versuchen, die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Es fühlt sich sehr schön an, nach Hause zu kommen!"

Bender führte aus, dass er sich Terzic "schon seit einiger Zeit im Austausch" befinde und wisse, wie dieser ticke. "Als die Anfrage kam, ob ich mir vorstellen könne, Co-Trainer des BVB zu werden, habe ich darüber nachgedacht und schließlich entschieden, dass ich unbedingt noch einmal ein Schwarzgelber sein muss."

Bender arbeitete zuvor beim DFB als Jugendtrainer, bekam vom Verband allerdings die Freigabe.