Rummenigge hat "erhebliche Zweifel" am HSV-Aufstieg

IMAGO/Oliver Ruhnke

Der HSV überwintert auf Relegationsplatz drei

Seit 2018 spielt der Hamburger SV mittlerweile in der 2. Bundesliga, fünf Mal in Folge scheiterten die Hanseaten mehr oder weniger knapp am Aufstieg. Der frühere Bayern- und BVB-Profi Michael Rummenigge befürchtet, dass es auch in dieser Saison nicht reichen könnte.

Schlecht war die Hinserie des HSV keinesfalls, und doch liegen die Rothosen nach 17 Spieltagen einmal mehr nicht auf einem direkten Aufstiegsplatz.

Zwei Punkte trennen das Team von Trainer Tim Walter (31) derzeit vom Stadtrivalen FC St. Pauli (33) auf Rang zwei, Spitzenreiter Holstein Kiel (35) hat vier Zähler mehr auf dem Konto.

Keine aussichtslose Situation also, dennoch herrschte rund um den Volkspark zuletzt wenig Begeisterung. Zu oft enttäuschte die Mannschaft spielerisch und ließ speziell gegen Kellerkinder Punkte liegen.

Kurz vor Weihnachten soll Walter gar auf der Kippe gestanden haben, parallel dazu halten sich die Gerüchte um ein Interesse des Vereins am Ex-Kölner Steffen Baumgart, der neuerdings auf dem Markt ist, hartnäckig.

Rummenigge äußert "erhebliche Zweifel" am HSV

Die Gemengelage an der Elbe macht den ehemaligen Bundesliga-Star Michael Rummenigge skeptisch, was das Hamburger Aufstiegsprojekt betrifft.

"Ganz ehrlich: Wie jedes Jahr drücke ich dem Hamburger SV alle Daumen, dass es mit dem Aufstieg endlich klappt. Ebenfalls ganz ehrlich: Auch in dieser Saison habe ich erhebliche Zweifel daran, dass dies helfen wird", schrieb der 59-Jährige in einer Kolumne für den "Sportbuzzer".

Rummenigge ergänzte: "Die Mannschaft präsentiert sich einmal mehr nicht konstant genug, hat in der Hinrunde immer wieder unnötig Punkte liegen gelassen und steht nun nur auf Platz drei, der lediglich zur Teilnahme an der Relegation berechtigen würde – und in diesen Playoff-Spielen sind die Hamburger in den beiden vergangenen Spielzeiten ja bekanntlich gescheitert."

Während er Kiel und St. Pauli "viel zutraue", müsse ihn der HSV "noch überzeugen", stellte der einstige Nationalspieler klar. Seine Prognose für die Rückrunde: "Vieles wird von den ersten drei Spielen nach der Winterpause abhängen – auch für Trainer Tim Walter."