Neuer lässt mit Aussagen über Sommer aufhorchen

IMAGO

Manuel Neuer und Yann Sommer waren beim FC Bayern sechs Monate Teamkollegen

Vor einem Jahr wechselte Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern, um den schwer verletzten Manuel Neuer vorübergehend zu ersetzen. Nach nur sechs durchwachsenen Monaten trennten sich die Wege jedoch schon wieder. Dennoch erhielt der Schweizer nun ein Lob von seinem Ex-Konkurrenten.

Im Rahmen des Testspiels gegen den FC Basel (1:1) wurde Neuer am Samstag auf seinen früheren Mitspieler angesprochen. Auf die Frage, ob er im Vorfeld für Tipps mit Sommer gesprochen habe, entgegnete der Münchner Kapitän: "Vor diesem Testspiel hatte ich jetzt keinen Kontakt mit Yann."

Die positive Entwicklung des Keepers bei seinem neuen Arbeitgeber Inter Mailand habe er allerdings mitbekommen. "In Italien spielte er eine sehr gute Hinrunde", hob Neuer hervor.

Sommer hatte seine Karriere einst beim FC Basel begonnen, bis heute pflegt er ein gutes Verhältnis zum Verein, den er 2014 gen Gladbach verließ.

Seit August verdient der 35-Jährige seine Brötchen in der Serie A bei Inter, wo er die unumstrittene Nummer eins ist. Knapp sieben Millionen Euro Ablöse legten die Mailänder für den Transfer auf den Tisch. Aktuell führen sie die Tabelle knapp vor Juventus Turin an.

FC Bayern: Neuer und Sommer hatten "sehr gutes Verhältnis"

Während Sommers kurzem Gastspiel an der Säbener Straße quälte sich Neuer in der Reha für sein Comeback. Nach der Winter-WM in Katar hatte sich der Routinier beim Skitourengehen den Unterschenkel gebrochen.

Beide verstanden sich trotz der schwierigen Umstände prächtig. "Ich hatte zu ihm jederzeit ein sehr gutes Verhältnis. Wir haben uns trotz seiner Verletzung fast jeden Tag gesehen, hatten einen guten Austausch", verriet Sommer im Interview mit der "Sport Bild".

Über Neuers erfolgreiche Rückkehr auf den Platz in der Hinserie 2023/2024 habe er sich ehrlich gefreut. "Nach einer Verletzung ist das nicht immer ganz so einfach", so der Eidgenosse.