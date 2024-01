Chancentod Havertz kassiert Presse-Prügel

IMAGO/Javier Garcia/Shutterstock

Kai Havertz traf gegen Liverpool mal wieder das Tor nicht

Beim 0:2 des FC Arsenal gegen den FC Liverpool ließ Nationalspieler Kai Havertz reihenweise Chancen liegen - dafür kassiert er auf der Insel die üblichen Presse-Prügel.

"Er hat viele andere Talente", spottete der "Guardian" über Havertz' schlechte Chancenverwertung und sprach dem 24-Jährigen den nötigen Torinstinkt ab. "Havertz hat in der ersten Halbzeit fünf Schüsse bei insgesamt 19 Ballkontakten abgegeben. Das sind die Statistiken eines Killers. Aber Havertz ist kein Killer."

Um dies zu unterstreichen, führte die Zeitung ein Beispiel aus der Filmwelt an. "Er ist in 'Der Weiße Hai' der Hai, der nicht 'Der Weiße Hai' ist." Zur Erinnerung: In dem Hollywood-Streifen aus dem Jahr 1975 wird zunächst der falsche Fisch getötet, der Killerhai schwimmt weiter durchs Meer. Havertz sei im Sturm fehl am Platze, da er dort ständig daran erinnert werde, "was er nicht ist".

Der "Daily Star" gab sich derweil etwas sachlicher und sah einen "indisponierten" Havertz, der das Spiel durch "schlechte Entscheidungen am Ball" verlangsamt habe.

Auch Piers Morgan stimmte - wie immer - in den Chor der Havertz-Kritiker mit ein. "Wir haben definitiv nicht Havertz für 67 Millionen Pfund gebraucht", ätzte der berühmte britische Moderator via "X". Die "schlimme" Transferausbeute habe sich Trainer Mikel Arteta auf die Fahne zu schreiben.

Premier League: Havertz noch nicht die erhoffte "Gun"

Havertz war vergangenen Sommer für umgerechnet 75 Millionen Euro von Chelsea zu den Gunners gewechselt, hat sich dort aber noch nicht als Sturmwaffe entpuppt. In bisher 17 Ligaspielen gelangen dem früheren Leverkusener nur vier Tore.

In der Nationalmannschaft ließ ihn Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt zweimal als Linksverteidiger spielen. Ein Experiment, das mit Blick auf die Europameisterschaft im eigenen Land aber nicht fortgeführt werde, wie Nagelsmann später verkündete.