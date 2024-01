Ausstiegsklausel von Gladbach-Star enthüllt

IMAGO/Revierfoto

Ko Itakura fiel zuletzt verletzt aus

Mehrere europäische Top-Klubs jagen Ko Itakura. Der Profi in Diensten von Borussia Mönchengladbach hat im Sommer offenbar eine Ausstiegsklausel und könnte den Verein nach England verlassen.

Nach Informationen von "Sky" sollen der FC Liverpool und Tottenham Hotspur an dem Innenverteidiger interessiert sein.

Tottenham-Trainer Ange Postecoglou wollte demnach Itakura schon zu seiner Zeit als Trainer bei Celtic. Und auch Reds-Coach Jürgen Kloppe habe den 26-Jährigen für sein Team im Visier.

Wie der TV-Sender weiter berichtet, gebe es im Vertrag von dem Gladbach eine Ausstiegsklausel, die im Sommer greift und zwischen zehn und 15 Millionen Euro liegen soll. Ein Transfer auf die Insel also im nächsten Anlauf möglich.

Immer wieder Gerüchte um Itakura-Abschied

Schon im vergangenen Sommer wurde er immer wieder mit einem vorzeitigen Abschied vom Niederrhein in Verbindung gebracht.

Die SSC Neapel hat dem Vernehmen nach zwölf Millionen Euro für den Abwehrspieler geboten. Bei den Himmelblauen sollte er in die Fußstapfen von Kim Min-jae treten, den es bekanntlich zum FC Bayern zog.

Itakura war in der Saison 2021/2022 von Manchester City an den FC Schalke 04 ausgeliehen. Im Sommer 2022 verkaufen die Sky Blues den Nationalspieler für fünf Millionen Euro an Borussia Mönchengladbach.

In der Spielzeit 2023/24 kommt Itakura auf nur sieben Bundesliga-Spiele. Wegen einer Verletzung am Köchel fiel er lange Zeit aus. Aktuell befindet sich Itakura mit der Nationalmannschaft beim Asien-Cup in Katar

Ungewöhnlicherweise war Itakura Anfang Januar noch einmal von seiner Nationalmannschaft für ein paar Trainingseinheiten und ein Testspiel an den Niederrhein zurückgekehrt.

Die Gladbacher wollten sich noch einmal selbst davon überzeugen, dass der lange verletzte Defensivspieler die notwendige Fitness für das Turnier hat.

Dies hat eine Vorgeschichte: Der Japaner hatte sich im Herbst bei der Nationalmannschaft verletzt und bis zum Start ins Jahr 2024 nicht mehr spielen können.