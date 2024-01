Wechselwunsch? US-Coach stärkt BVB-Reservist Reyna

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Verlässt Gio Reyna den BVB noch in diesem Winter?

Gio Reyna ist bei Borussia Dortmund mehr und mehr unzufrieden. Der US-Amerikaner denkt daher nun über einen Abschied vom BVB nach. Sein Nationalcoach unterstützt ihn dabei.

US-Nationaltrainer Gregg Berhalter hat Verständnis für den Wechsel-Wunsch Giovanni Reyna. "Ich denke, dass jeder ambitionierte Profi auf dem Platz stehen möchte. Und das ist ein Fall, in dem Gio nicht die Spielzeit bekommt, die er sich wünscht und möglicherweise nach Alternativen sucht. Das ist völlig verständlich", sagte Berhalter vor einem Testspiel der USA gegen Slowenien, das am Samstag in San Antonio stattfindet.

Unter den Nationalspielern der USA sei dies eine "häufige Reaktion", so Berhalter: "Wir unterstützen ihn in seinem Bestreben, regelmäßig auf dem Platz zu stehen und freuen uns auf das Ergebnis."

BVB-Trainer Terzic erklärt Reservistendasein von Reyna

Der 21-jährige Reyna kam in dieser Saison in der Fußball-Bundesliga erst neunmal zum Einsatz für den BVB. Achtmal wurde Reyna dabei eingewechselt. Allerdings war der hochveranlagte Offensivspieler in der Vergangenheit auch immer wieder mit Verletzungen ausgefallen. So hatte der 24-fache Nationalspieler (sieben Tore) etwa die Sommervorbereitung nicht absolvieren können, erst im Oktober hatte er sein Comeback gefeiert.

BVB-Cheftrainer Edin Terzic hatte zuletzt auf einer Pressekonferenz erklärt, warum der 21-Jährige meist nur Einwechselspieler ist: "Gio hatte keine einfache Hinrunde, war lange verletzt und ist verspätet in die Saison gestartet. Sein Fitnessstand hat sich deutlich verbessert. So gute Werte wie jetzt im Winter hatten wir noch nie. Seine Fähigkeiten sind bekannt."

Wie "ESPN" zuletzt berichtete, will Reyna die Borussia allerdings noch in diesem Winter verlassen. Er sei bereits mehreren Klubs in Europa angeboten worden, darunter der AS Monaco, Real Sociedad, dem FC Sevilla und SL Benfica.

Bei Borussia Dortmund hat er noch einen bis zum Sommer 2025 gültigen Vertrag.