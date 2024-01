Bericht: VfB Stuttgart tütet Sommerneuzugang ein

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Der Freiburger Yannik Keitel wird mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht

Den Start ins Jahr 2024 hat der VfB Stuttgart mit zwei Pleiten mächtig in die Binsen gesetzt, dennoch ist die Saison 2023/24 bislang ein riesiger Erfolg für die Schwaben. Den Blick richtet man im Ländle allerdings angeblich schon nach vorne. Mit einem Spieler der Ligakonkurrenz soll für den Sommer 2024 Einigkeit bestehen.

Yannik Keitel vom SC Freiburg wird seinen Vertrag im Breisgau nicht verlängern und sich im Sommer dem VfB Stuttgart anschließen. Das berichtet die "Sport Bild".

Demnach wurde der Deal "heimlich" in trockene Tücher gebracht, Keitel soll bereits Anfang Januar den Medizincheck beim VfB absolviert und einen Vertrag unterzeichnet haben.

Für Keitel könnte der Tapetenwechsel auch einen willkommenen Neuanfang darstellen. Der Mittelfeldspieler, der aus der Jugend des SC Freiburg stammt, mauserte sich 2019/20 beim SCF zum Profi, bekam in den darauffolgenden Spielzeiten immer mehr Einsatzzeit und sammelte 2022/23 satte 31 Einsätze. In der laufenden Saison bremsten Verletzungen den Aufstieg allerdings aus, der 23-Jährige ist selten mehr als Ersatz.

SC Freiburg soll schon einen Ersatz an der Angel haben

Dass man sich in Stuttgart dennoch einen Zugewinn von Keitel verspricht, dürfte auch daran liegen, dass der zentrale Mittelfeldspieler unter anderem in 15 Länderspielen für die deutsche U21 bewiesen hat, dass er über große Qualitäten verfügt.

Ein weiteres Indiz für den Wechsel: Der SC Freiburg bestätigte unlängst, dass mit Florent Muslija vom Zweitligisten SC Paderborn ein Spieler vor einem Wechsel an die Dreisam steht. "Wir sind uns mit dem Spieler einig, er wechselt spätestens im Sommer zu uns", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach dem "kicker".

Allerdings würde der Sport-Club den 25 Jahre alten Nationalspieler des Kosovos offenbar gerne schon in dieser Wechselperiode in den Breisgau holen. Dann müssten die Freiburger aber eine Ablöse zahlen. Die Wechselfrist endet am 1. Februar.