FC Schalke 04 hat nächsten Stürmer an der Angel

IMAGO/Maximilian Koch

Der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach weiteren Verstärkungen für den Offensivbereich in der 3. Liga fündig geworden. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Laut "Sky"-Informationen sollen die Königsblauen nämlich an Luca Marseiler dran sein, der derzeit für Viktoria Köln auf Torejagd geht.

Der 26-Jährige spielt derzeit seine dritte Saison für die Domstädter und ist unumstrittener Stammspieler bei Viktoria. 19 Mal stand er in der laufenden Drittliga-Saison in der Startformation der Kölner, erzielte dabei acht Treffer.

Den Schalker Klubbossen soll er dem Medienbericht zufolge vor allem wegen seiner Flexibilität gut gefallen. Der gebürtige Münchner gilt nämlich als variabel einsetzbarer Spieler, der beidfüßig ist und für die Kölner schon auf unterschiedlichen Angriffspositionen starke Leistungen zeigte.

Schalke-Flirt hat nur noch Vertrag bis zum Sommer

Nach "Sky"-Infos soll es bereits einen direkten Kontakt zwischen dem FC Schalke und Viktoria Köln gegeben haben. Wirklich konkret sei das allerdings noch nicht gewesen, die Gespräche sollen sich noch "im Anfangsstadium" befinden.

Vor allem in der Offensivreihe fehlt es den Gelsenkirchenern noch an konstanten Spielern in der laufenden Saison. Kenan Karaman ist mit mageren fünf Saisontoren noch Schalkes bester Torschütze in 2023/2024. Auch beim Rückrunden-Auftakt am letzten Samstag gegen den Hamburger SV (0:2) blieb die Offensive der Knappen wieder blass.

Vertraglich ist Marseiler nur noch bis zum Saisonende an den Tabellen-13. der 3. Liga gebunden. Ein kostengünstiger Transfer scheint daher auch schon in diesem Januar-Wechselfenster möglich.

Insgesamt hat Luca Marseiler in seiner bisherigen Karriere übrigens schon 142 Spiele in der 3. Liga für Viktoria Köln und zuvor die SpVgg Unterhaching bestritten. Auf seinen ersten Einsatz in der 2. Bundesliga wartet der gebürtige Münchner hingegen noch.