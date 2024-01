Letztes BVB-Spiel? Terzic äußert sich zu Reyna

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Gio Reyna durfte am Sonntag für den BVB für knapp 30 Minuten ran

Die sportliche Geduldsprobe von Giovanni Reyna beim BVB ging auch am Sonntagabend gegen den VfL Bochum (3:1) weiter. Erneut musste sich der US-Amerikaner mit einem Bankplatz begnügen, wurde von Cheftrainer Edin Terzic erst Mitte der zweiten Halbzeit als Joker eingewechselt. In dieser Woche könnte Reyna die Dortmunder Borussia noch verlassen.

Reyna stand erst einmal in der laufenden Bundesliga-Saison in der BVB-Startformation, was schon länger für großen Frust beim 21-Jährigen sorgt. BVB-Coach Edin Terzic zeigte sich am Sonntagabend bei "DAZN" verständnisvoll: "Gio ist ein toller Spieler. Natürlich ist er nicht zufrieden, wenn er nicht spielt."

Ein Abschied in Richtung Nottingham Forest oder Olympique Marseille scheint derzeit weiterhin die Lösung zu sein. Allerdings pocht der BVB Berichten zufolge auf seiner Ablöseforderung von rund 20 Millionen Euro. Sollte Nottingham oder OM diese Summe bezahlen, wird es wohl noch zu einem Abgang des Kreativspielers kommen.

Gut möglich also, dass die rund 30 Minuten Einsatzzeit am Sonntagabend der letzte Auftritt Reynas im schwarz-gelben Trikot waren.

Reyna seit März 2023 ohne BVB-Tor

Rein fußballerisch gesehen stellte Terzic seinem Ergänzungsspieler ein gutes Zeugnis für seine knappe halbe Stunde gegen den VfL Bochum aus: "Heute haben wir uns dazu entschieden, mit einer Doppelspitze zu starten und bei Gio hat man gesehen, dass er das Spiel noch von der Bank beeinflussen kann. Er war sehr ballsicher, konnte ein paar Szenen gut rausspielen, hatte bei der einen oder anderen Situation etwas Pech im Abschluss. Grundsätzlich sind wir nicht so klar zum Abschluss gekommen, wie wir uns das vorgestellt haben."

Auf sein erstes Saisontor in der Bundesliga muss Reyna allerdings noch immer warten. Seinen letzten Treffer im deutschen Fußball-Oberhaus markierte er im Mai 2023 beim 5:2-Heimsieg seiner Schwarz-Gelben gegen Borussia Mönchengladbach.