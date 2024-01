Doch keine Einigung? Verwirrung um HSV-Transfer

IMAGO/Fabio Ferrari/LaPresse

David Zima soll vor einem Wechsel zum Hamburger SV stehen

Die 3:4-Pleite vor heimischem Publikum gegen den Karlsruher SC deckte schonungslos die Defensivprobleme des Hamburger SV auf. Daher wollen die Hanseaten bis zum Deadline Day am 01. Februar noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Nun machen unterschiedliche Berichte über einen neuen Innenverteidiger die Runde, der mit einem Beitrag auf Instagram für Spekulationen sorgt.

Die Verpflichtung eines neuen Innenverteidigers hat beim Hamburger SV oberste Priorität. Wie groß die Nöte in der Defensive sind, zeigte die 3:4-Niederlage im Volksparkstadion gegen den KSC. Im Fokus der Bemühungen: David Zima vom FC Turin. Die Rothosen wollen den 23-Jährigen inklusive Kaufoption bis zum Saisonende ausleihen.

Laut "Sky" und dem "Hamburger Abendblatt" haben sich beide Klubs am Sonntag auf einen Wechsel des Tschechen geeinigt, der bereits vor einiger Zeit seinen Wechselwunsch zum HSV hinterlegt haben soll. Der obligatorische Medizincheck soll am Montag erfolgen. Anschließend soll Zima seinen Vertrag in der Hafenstadt unterschreiben.

HSV-Flirt heizt Gerüchte bei Instagram an

Dem entgegen stehen Medienberichte von "Bild" und "Mopo". Demnach hätten sich HSV und Turin in den Verhandlungen bislang nur angenähert. Es drohe ein Last-Minute-Poker, der sich möglicherweise erst am Deadline Day entscheiden könnte. Daher würde man sich im Volkspark auch mit Alternativen beschäftigen, heißt es.

Bis dahin wollen Turin und der deutsche Zweitligist aber wohl nicht warten. Der Sportzeitung "Tuttosport" zufolge streben alle Parteien eine schnelle Entscheidung an. Ob Zima nach Hamburg wechsle, solle sich demnach bis Dienstag entscheiden, heißt es dort.

Der großgewachsene Innverteidiger heizte derweil die Spekulationen um seinen Abgang selbst an. Auf Instagram teilte er ein Bild von sich, das ihn während eines Trainings beim FC Turin zeigt. Den Beitrag versah er mit einem Kommentar. "Time flies fast" (dt. die Zeit vergeht schnell) war dort zu lesen. Italienische Medien deuten diese Botschaft als klares Wechselindiz.