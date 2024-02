Formtief! Bayern-Ikone vermisst "Unbekümmertheit" bei Tel

IMAGO/Ulrich Wagner

Mathys Tel steckt beim FC Bayern im Tief

Zu Saisonbeginn begeisterte Mathys Tel beim FC Bayern als Superjoker, zuletzt wurde es um den jungen Franzosen allerdings ruhig. Der frühere Münchner Schlussmann Jean-Marie Pfaff hat beim Angreifer eine Wesensveränderung erkannt.

Durch den monatelangen Ausfall von Kingsley Coman sind die Einsatzchancen von Mathys Tel gestiegen - könnte man meinen. Beim 3:1-Arbeitssieg des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach kam der Offensivmann jedoch wieder einmal nur von der Bank.

Eine ernüchternde Situation für Tel, der im vergangenen Spätsommer noch zu den Shootingstars des Rekordmeisters gezählt hatte. Den Großteil seiner neun Scorerpunkte (sechs Tore, drei Vorlagen) sammelte er in der Frühphase der laufenden Saison.

Doch der Rückenwind ist weg. "Comans Landsmann hat in letzter Zeit nicht mehr mit der Unbekümmertheit gespielt, die ihn noch vor einigen Monaten auszeichnete", merkte Bayerns Ex-Keeper Jean-Marie Pfaff in seiner Kolumne für die "Abendzeitung" an.

Auch weil Tel ein wenig schwächelt, entschied sich der FC Bayern dazu, den Sommer-Wechsel des Spaniers Bryan Zaragoza vorzuziehen, um die Coman-Lücke zu füllen.

"Angesichts der aktuell angespannten Personalsituation ist der vorzeitige Transfer zu begrüßen und bietet somit eine weitere Option auf den Außenpositionen im Angriff", erklärte Pfaff.

FC Bayern: Thomas Müller nutzt Chance gegen Gladbach

Eine weitere Alternative für Trainer Thomas Tuchel ist Thomas Müller. Der Routinier fühlt sich zentral aber deutlich wohler als auf der Außenbahn.

Pfaff gab zu bedenken, dass Müller "in den vergangenen Wochen mehr und mehr zum Bankdrücker geworden" und sowieso "schon in einem gesetzten Fußballeralter" sei.

Gegen Gladbach durfte Müller hinter Torjäger Harry Kane als hängende Spitze ran - und nutzte seine Chance. Den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1 von Youngster Aleksandar Pavlovic leitete der 34-Jährige sehenswert ein, von sport.de erhielt er eine Top-Note.