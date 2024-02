"Mein Wettbewerb: Uaferros Mega-Bilanz macht Saarbrücken Mut

IMAGO / Fotostand/SID/IMAGO/Fotostand / Schaefer

Bone Uaferro will mit dem 1. FC Saarbrücken auch Gladbach schlagen

Innenverteidiger Bone Uaferro vom drittklassigen 1. FC Saarbrücken könnte am Mittwochabend (20.45 Uhr/Sky und ZDF) im Pokal-Viertelfinale gegen Borussia Mönchengladbach sein neuntes Spiel im DFB-Pokal absolvieren - und seinen achten Sieg feiern.

"Die Bilanz rufe ich gerne immer mal wieder auf", sagte der 32-Jährige am Montag im kicker und fügte an: "Der DFB-Pokal ist mein Wettbewerb."

In der Saison 2019/20 lief Uaferro fünfmal für den FCS im Pokal auf und verlor erst im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen (0:3), in der laufenden Saison gewann er die Duelle mit dem Karlsruher SC, Bayern München und Eintracht Frankfurt.

1. FC Saarbrücken wird viel verteidigen

"Von den Gegnern ist es in diesem Jahr natürlich noch mal krasser", sagte Abwehr-Kollege Manuel Zeitz, der 2020 ebenfalls dabei war, und erklärte: "Weil Bayern dabei war, gegen die man in seinem Leben normalerweise nie gewinnt."

Damit es auch in diesem Jahr mit dem Halbfinale klappt, braucht der Außenseiter erneut einen Sahne-Tag: "Generell muss für eine unterklassige Mannschaft immer alles passen, um so weit zu kommen", weiß Zeitz: "Das hat es damals und bisher auch in dieser Saison."

Wie damals gilt auch am Mittwoch: "Der Gegner wird wieder viel den Ball haben. Wir müssen erneut viel verteidigen, und in vielen Situationen brauchen wir auch wieder Glück", so Zeitz, der trotz der Euphorie realistisch bleibt: "Wenn der Gegner einen guten Tag erwischt, werden sie gegen uns gewinnen."