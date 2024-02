Offiziell! FC Bayern verleiht Krätzig

IMAGO

Frans Krätzig verlässt den FC Bayern vorerst

Was sich in den vergangenen Stunden anbahnte, ist nun perfekt: Der FC Bayern verleiht Talent Frans Krätzig bis Saisonende an den österreichischen Traditionsklub Austria Wien. Das gab der deutsche Rekordmeister am Dienstag bekannt.

Krätzigs Vertrag beim FC Bayern endet im Sommer 2027, in Wien soll der 21-jährige Defensivspieler Spielpraxis sammeln. Der verspätete Wechsel war noch möglich, weil das Transferfenster in der Alpenrepublik erst fünf Tage nach dem in Deutschland schloss.

"Frans Krätzig ist in einer Phase seiner jungen Karriere, in der er regelmäßig zum Einsatz kommen muss, um sein Niveau kontinuierlich steigern zu können. Bei Austria Wien hat er die Chance, die nächsten Schritte im Profibereich zu machen. Wir werden seine Entwicklung in den kommenden Monaten sehr genau beobachten", kommentiert Bayerns Sportdirektor Christoph Freund den Deal auf "fcbayern.com".

Zuvor hatte der Youngster, der 2023/24 für die Münchner sieben meist kurze Einsätze bestritt und dabei einen Treffer erzielte sowie ein Tor vorbereitete, betont, er plane einen Verbleib in der bayerischen Landeshauptstadt. Der Ruf aus Wien scheint nun allerdings perfekt in die nahe Karriereplanung zu passen.

Vom FC Bayern an "richtig coolen" Verein verliehen

In der vergangenen Woche hatte sich auch der belgische Erstligist Standard Lüttich um Krätzig bemüht, ein Wechsel kam aber nicht zustande.

Gegenüber "fk-austria.at" erklärte der U20-Nationalspieler, was ihn nun von einem Leih-Wechsel überzeugt hat: "Ich denke, ich habe hier die perfekte Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und Spielzeit zu sammeln, gleichzeitig aber auch dem Verein zu helfen. Mein erster Eindruck ist sehr gut, die Gespräche mit den Verantwortlichen und vor allem mit Trainer Michael Wimmer, den ich noch aus Nürnberg kenne, waren super. Ich möchte der Mannschaft auf jeden Fall helfen – das ist der erste Gedanke, der mir in den Sinn kommt. Natürlich möchte ich Spielminuten sammeln, aber es geht jetzt darum, mit diesem richtig coolen Verein zu zeigen, dass wir oben mitspielen können – deshalb bin ich hier."

"Die Bayern planen langfristig mit ihm, haben seinen Vertrag erst im Oktober bis 2027 verlängert. Da der Konkurrenzkampf bei so einem Weltklasseverein natürlich sehr groß ist, können wir ihm im Frühjahr die nötige Spielpraxis bieten, damit er sich noch besser weiterentwickeln kann", ergänzt Austria-Sportchef Manuel Ortlechner.