BVB-Reservist Wolf mit Kampfansage

IMAGO/Noah Wedel

Marius Wolf will zurück in die BVB-Startelf

Marius Wolf hat sich kämpferisch gezeigt, seinen Reservistenstatus bei Borussia Dortmund bald wieder los zu sein. Für den Außenverteidiger geht es zudem um noch viel mehr: Wolf kämpft beim BVB um einen neuen Vertrag.

"Ich weiß, dass meine Hinrunde nicht die Beste war, aber aufgeben ist für mich keine Option!", stellte Borussia Dortmunds Marius Wolf im Gespräch mit "Bild" klar: "Ich werde weiter hart arbeiten und alles dafür tun im täglichen Training, mich wieder zu empfehlen."

Marius Wolf steht beim Revierklub nur noch bis zum Saisonende unter Vertrag, erneut blickt der 28-Jährige in eine ungewisse Zukunft. Immer wieder zählte der gebürtige Coburger im Verlauf seiner Zeit beim BVB zu den Streichkandidaten, in den Saisons 2019/20 (Hertha BSC) und 2020/21 (1. FC Köln) spielte er auf Leihbasis bei der Bundesliga-Konkurrenz.

Dennoch kämpfte sich Wolf anschließend noch einmal zurück und empfahl sich für Einsätze beim BVB, zu dem er im Sommer 2018 für fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt gekommen war. Für die Schwarz-Gelben bestritt der Flügelstürmer immerhin 110 Pflichtspiele, zudem debütierte er im März vergangenen Jahres in der deutschen Nationalmannschaft.

Wolf legt Extraschichten mit MMA-Kämpfer ein

Nach einer unglücklichen Hinrunde und einer schwierigen Winter-Vorbereitung, in der Wolf krankheitsbedingt fehlte, will er nun wieder in die erste Elf von Cheftrainer Edin Terzic: "Ich habe mich in meiner Karriere schon öfters wieder in die Mannschaft zurückgekämpft und das will ich auch dieses Mal wieder schaffen!"

Die Zeichen dafür stehen nicht schlecht: Unter der Woche hatte der BVB bekannt gegeben, dass Rechtsverteidiger Thomas Meunier den Klub in Richtung Türkei verlassen hat, wodurch ein Konkurrent weniger auf Wolfs Position um Einsätze kämpft. Platzhirsch Julian Ryerson war zuletzt lange verletzt und braucht sicherlich noch einige Trainingseinheiten, um wieder vollständig fit zu sein.

Marius Wolf wiederum hat sich für seine Chance beim BVB professionelle Hilfe besorgt: Von einem Sportwissenschaftler hat er sich in Absprache mit der Borussia einen eigenen Trainingsplan entwerfen lassen, zudem trainiert er zweimal die Woche mit MMA-Kämpfer Christian Eckerlin, deutscher Mittelgewichts- und Weltergewichts-Champion.