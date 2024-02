Wilde Gerüchte um Werders Naby Keita

IMAGO/RHR-FOTO

Naby Keita weiß bei Werder Bremen überhaupt noch nicht zu überzeugen

Im letzten Sommer wurde Naby Keita in der gesamten Bundesliga als Überraschungstransfer des SV Werder Bremen gefeiert, acht Monate später hat der 29-Jährige bislang kaum einen positiven Eindruck an der Weser hinterlassen. Stattdessen werden nun Gerüchte über eine Blitzflucht des Mittelfeldspielers laut.

Drei Partien, aufgeteilt auf 80 Spielminuten: Das ist die magere Bilanz von Naby Keita bei Werder Bremen. Dabei war der Guineer vor der Saison mit viel Euphorie verpflichtet worden, ein Hauch von Champions League wehte an der Weser entlang.

Doch wie so oft in seiner Karriere sorgte der Mittelfeldmann auch in Bremen eher durch seine Fehltage als durch Beständigkeit auf dem Platz für Aufsehen.

Schon zu Saisonbeginn war Keita zwei Monate mit Adduktorenbeschwerden ausgefallen, kaum stand er wieder auf dem Feld, folgte eine weitere Muskelverletzung. Zuletzt war der 29-Jährige nicht verfügbar, weil er beim Afrika-Cup weilte. Kaum kehrte er kürzlich zurück, musste er sich erneut erkältet abmelden. Das Problem: In Keitas Abwesenheit fand sich die Werder-Mannschaft zusammen, für den früheren Liverpool-Star scheint kein Platz mehr.

Passend dazu werden nun Gerüchte laut, dass Keita seinen eigentlich noch bis Mitte 2026 datierten Vertrag vorzeitig auflösen möchte.

Werder Bremen und Keita: Trennung im Sommer?

Der Offensivspieler plane eine Blitzflucht im Sommer, schreibt "Sports Digitale". Der Nationalspieler Guineas, der zuletzt im Viertelfinale des Afrika-Cups scheiterte, wolle sich mit den Werder-Verantwortlichen besprechen, um sich in Zukunft neu auszurichten.

Laut dem Bericht des für gewöhnlich gut informierten Portals sollen türkische Erstligisten bereits die Angel nach Keita ausgeworfen haben.

Zuletzt berichtete bereits die "Sport Bild", dass die Luft für den Superstar dünner werde. Sollte Keita im restlichen Teil der Saison nicht zu einem Faktor werden, stünden "die Zeichen im Sommer mit großer Wahrscheinlichkeit auf Trennung".

Das Spiel gegen Heidenheim am Wochenende (1:2) verbrachte Keita ohne Einsatz auf der Werder-Bank. Danach meldete er sich für den darauf folgenden Abend, bei dem das 125-jährige Vereinsjubiläum gefeiert wurde, krank.