Star-Trainer "heiß" auf Tuchels Job

FrankHoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

José Mourinho (r.) soll auf das Traineramt beim FC Bayern schielen

Nach dem 0:3 im Bundesliga-Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen und dem überraschend 0:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League scheint eine titellose Saison des FC Bayern greifbarer denn je. Kein Wunder, dass Trainer Thomas Tuchel längst nicht mehr fest im Sattel sitzt.

"Tuchel wackelt nicht nur, er wankt", legt sich "Bild"-Fußballchef Christian Falk im Podcast "Bayern Insider" fest. Sollte der FC Bayern auch das nächste Bundesliga-Spiel gegen den VfL Bochum (Sonntag, 17:30 Uhr) verlieren, ist Tuchel "nicht mehr zu retten".

Grundsätzlich, so Falk, sei man in München aber darum bemüht, die Saison mit Tuchel zu beenden, dass der 50-Jährige 2024/25 allerdings immer noch an der Seitenlinie des deutschen Fußball-Rekordmeisters steht, glaubt der Experte nicht.

"Die Mannschaft und der Trainer, das ist kein Match", begründet Falk. Außerdem habe Tuchel schlicht zu viele Leistungsträger demontiert und das Team, "immer schlecht geredet". Man müsse sogar die Frage stellen, ob der Coach nicht sogar "die Nase voll von der Mannschaft" hat.

José Mourinho "heiß" auf den Job beim FC Bayern

In die selbe Kerbe schlägt Falks "Bild"-Kollege Tobias Altschäffl: "Wenn ich jetzt eine Wette abschließen müsste, dann würde ich sagen: Maximal bis Sommer geht es weiter", urteilt Altschäffl, der sogleich Stellung zu einem möglichen Nachfolger bezieht: José Mourinho.

Der charismatische Portugiese, der trotz regelmäßiger Kritik an seiner Person unter anderem mit fünf verschiedenen Teams europäische Vereinswettbewerbe gewinnen konnte, sei "ziemlich heiß" auf die Aufgabe in München. Vom Typ her wäre der Portugiese zudem "ein großer Gewinn", da er es beherrsche eine gewissen Wagenburg-Mentalität zu vermitteln, spielerisch passe Mourinhos Ansatz hingegen nicht zu dem, was sich die Bayern-Bosse vorstellen, so Altschäffl.

Eine echte Chance auf den Job habe der 61-Jährige wohl auch nur dann, wenn man an der Säbener Straße noch im Saisonverlauf die Reißleine ziehen würde. Dass Mourinho interessiert ist, wurde Falk zudem aus dessen Umfeld bestätigt.

Xabi Alonso dürfte zum FC Bayern wechseln

Zudem stehe infolge einer Aussprache mit Klub-Ikone Uli Hoeneß auch einer Rückkehr von Triple-Coach Hansi Flick nach München grundsätzlich nichts mehr im Weg, auf Flick übe allerdings auch der FC Barcelona großen Reiz aus.

Und auch ein Werben des FC Bayern um Leverkusen-Coach Xabi Alonso ist laut Falk eine realistische Option. Dass der Ex-Spieler der Bayern die Werkself für ein Engagement bei einem seiner ehemaligen Vereine FC Bayern, Real Madrid oder FC Liverpool verlassen dürfe, treffe auf jeden Fall zu.

Zwar soll man sich in Leverkusen "sehr sicher" sein, dass der Spanier bleibt, Falk glaubt allerdings an einen Abschied - vor allem, wenn Alonso die Saison mit einem Titel krönt. Die besten Chancen habe dann jedoch Liverpool.