Kommt van Gaal für Tuchel? Ex-Bayern-Star bezieht Stellung

Trainierte den FC Bayern schon einmal: Louis van Gaal

Beim FC Bayern hängt der Haussegen nach der dritten Niederlage binnen weniger Tage gewaltig schief, Trainer Thomas Tuchel steht zur Debatte. Ein ehemaliger Profi der Münchner hat sich nun zu möglichen Nachfolge-Kandidaten geäußert.

"Thomas Tuchel hat einige Entscheidungen getroffen, die man nur schwer nachvollziehen kann", eröffnete Bayerns Torwart-Idol Jean-Marie Pfaff seine Abrechnung mit dem Übungsleiter in der "Abendzeitung".

Der Coach habe ohne Grund eine "funktionierende Innenverteidigung" auseinandergerissen und ebenso grundlos das System gewechselt.

"Die Stimmung kippt, die Mehrheit der Fans wünscht sich wohl inzwischen die Beurlaubung des Trainers", verdeutlichte Pfaff, der an der Säbener Straße eine ernste "Krise" ausmacht.

In der Tat wird Tuchel im Klub-Umfeld mittlerweile äußerst kritisch gesehen. Nach der bitteren 2:3-Pleite am Sonntagabend in Bochum herrschte im Netz eine Mischung aus Wut und Galgenhumor.

Die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters deuteten nach Spielschluss jedoch an, den Trainer eher nicht austauschen zu wollen.

Van Gaal? Klopp? Pfaff durchleuchtet die Optionen des FC Bayern

Auch Pfaff würde zunächst noch mit Tuchel an der Seitenlinie weitermachen.

"Was würde ein Trainerwechsel am Ende wirklich bringen? In der vergangenen Saison wurde Julian Nagelsmann in einer vergleichbaren Situation entlassen, Tuchel kam und steht nun sogar noch schlechter da als Nagelsmann, der bei seiner Beurlaubung immerhin noch in allen drei Wettbewerben im Rennen war", gab der Belgier zu bedenken.

Aktuell würde es schlichtweg an geeigneten Nachfolgern mangeln, so Pfaff, der einige Beispiele folgen ließ: "Louis van Gaal wird nicht mehr zurückkommen, er genießt verdientermaßen sein Leben in Portugal. Joachim Löw hat seine großen Erfolge mit der Nationalmannschaft gefeiert. Ob er als Vereinstrainer das Ruder in München herumreißen kann? Ich bin skeptisch."

Zudem wolle der vielfach gehandelte Jürgen Klopp nach seinem Aus beim FC Liverpool ein Sabbatjahr einlegen. Und Hansi Flick? "Auch eine Rückkehr ist noch keine Garantie, dass sich der Erfolg in München automatisch wieder einstellt", warnte Pfaff.