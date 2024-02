Kuriose Schalke-Vorfälle enthüllt

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Meusel

Viel los auf Schalke

Dem FC Schalke 04 heftet mitunter das Image des "Chaosklubs" an. Und was soll man sagen: Der Verein tut auch so manches, um das Klischee zu bestätigen.

Die "Sport Bild" berichtet nun von mehrere kuriosen Vorfällen rund um den Zweitligisten.

Fall 1: In der Vorwoche reiste die Mannschaft per Flugzeug zurück vom Auswärtsspiel in Kiel, um sich die lange Busfahrt zu sparen. Allerdings wurde ein Platz zu wenig gebucht. Einer musste den Flieger also wieder verlassen. Laut "Sport Bild" opferte sich Klub-Ikone Gerald Asamoah und stieg wieder aus.

Fall 2: Einen Tag vor dem Spiel gegen Eintracht Braunschweig feierten Yusuf Kabadayi und Lino Tempelmann Geburtstag. Am Freitagabend wartete für die beiden Profis also eine Überraschung - es sollte Kuchen geben.

Dann grätschte Trainer Karel Geraerts dazwischen und strich genau die beiden aus dem Kader. Der Kuchen musste wieder abgestellt werden. Unangenehm.

Schalke: Offenbar Ärger um Winter-Transfer

Sportlich wartet der Klub auf den großen Durchbruch in der 2. Liga. Nach 22. Spieltagen stehen die Königsblauen trotz des jüngsten 1:0-Sieges gegen Wiesbaden auf Rang 14, nur vier Zähler vor dem Relegationsplatz.

Und wie die "Sport Bild" schreibt, fremdelt auch der neue Sportdirektor Marc Wilmots noch mit dem neuen Job auf Schalke. Laut Bericht handele der Vereine "so konfus wie schon lange nicht mehr".

Der Wilmots-Transfer Brandon Soppy stieß auf Kritik. Schalke sei von mehrere Personen gewarnt worden, dass der 22-Jährige vom FC Turin überhaupt nicht fit sei und in Italien mehrere Klubs den Verteidiger abgelehnt hätten. Auch bei Schalke seien die Zweifel größer geworden, Wilmots pochte aber auf den Leih-Transfer.

Soppy zeigte sich dann nicht gerade in Topform und konnte anfangs nicht einmal am Mannschaftstraining der Schalker teilnehmen. Nach dem ersten Testspiel im Februar hätten Mitspieler hinter vorgehaltener Hand über den Auftritt gelacht, so die "Sport Bild". Eine angekündigte Sofort-Verstärkung sieht wohl anders aus. Zu den Vorfällen rund um Soppy wollte sich der Klub nicht äußern.