FC Liverpool bangt vor League-Cup-Finale um Salah

IMAGO/Shaun Brooks

Liverpool-Coach Jürgen Klopp bangt vor dem League-Cup-Finale um Mo Salah

Für Jürgen Klopp und den FC Liverpool geht es im League-Cup-Finale um den ersten Titel der Saison - aber kann Top-Star Mo Salah gegen den FC Chelsea spielen?

Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool bangen vor dem League-Cup-Finale gegen den FC Chelsea (Sonntag, 16:00 Uhr/DAZN) um den Einsatz seines Starstürmers Mohamed Salah.

"Das wissen wir nicht, wir müssen abwarten", sagte Klopp nach dem 4:1 gegen Luton Town in der Premier League auf die Frage, ob Salah gegen die Blues spielen kann.

Vor der Partie gegen den Abstiegskandidaten hatte sich der Ägypter in die ohnehin schon lange Liverpooler Verletztenliste eingetragen. "Solange wir elf Spieler haben, werden wir es versuchen", sagte Klopp über die Titelambitionen seiner Mannschaft gegen Chelsea: "Werden wir die großen Favoriten sein? Definitiv nicht."

League-Cup-Finale: FC Liverpool kommt als Tabellenführer nach Wembley

Aber immerhin reisen die Reds mit Rückenwind ins Wembley-Stadion: Nach dem Pflichtsieg gegen Luton haben Klopp und Co. als Tabellenführer im Kampf um den Titel wieder vier Punkte Vorsprung auf Manchester City - das Team von Pep Guardiola hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.

Klopp freute sich über einen "fantastischen Abend", nachdem sein Team das Spiel gegen Luton nach einem frühen Gegentreffer noch gedreht hatte.

Seine Spieler seien "alle außergewöhnlich", sagte er und fügte hinzu: "Wie das Stadion und das Team zusammen dieses Spiel verändert haben, ist außergewöhnlich."

Die beiden Niederländer Virgil van Dijk (56.) und Cody Gakpo (58.) brachten Liverpool an der Anfield Road innerhalb von zwei Minuten wieder auf die Siegerstraße, Luis Diaz (71.) und Harvey Elliott (90.) in seinem 100. Pflichtspiel für die Reds machten danach alles klar. Zuvor hatte Chiedozie Ogbene (12.) den krassen Außenseiter in Führung gebracht.