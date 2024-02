Brunner und Wätjen ballern den BVB in Richtung Titel

IMAGO/Patrick Ahlborn

Paris Brunner erzielte das zwischenzeitliche 1:0 für seinen BVB

Das war ein Meilenstein in Richtung Titelgewinn! Die A-Jugend von Borussia Dortmund hat am Mittwochabend das immens wichtige Nachholspiel in der Bundesliga West mit 2:1 beim FC Schalke 04 gewonnen und hat damit einen riesigen Schritt in Richtung erneuter Meisterschaft gesetzt.

Die Mannschaft von Cheftrainer Mike Tullberg setzte sich im Gelsenkirchener Parkstadion mit 2:1 im Revierderby gegen die Schalker durch und distanzierte den Tabellenzweiten damit im Tableau um weitere drei Zähler.

Nach jetzt 17 von 26 gespielten Partien rangiert Borussia Dortmund mit einem satten Polster von zwölf Punkten Vorsprung auf Platz eins, der FC Schalke scheint seit Mittwochabend vorentscheidend distanziert.

Bei dem Spitzenspiel in der U19-Bundesliga West wurde der BVB seiner Favoritenrolle gerecht. U17-Weltmeister Paris Brunner hatte seine Farben nach 19 Minuten in Gelsenkirchen in Front geschossen, als er nach feiner Vorarbeit von Cole Campbell aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste. Es war das 15. Saisontor für Brunner im 14. Spiel.

Vor knapp 800 Zuschauern im Parkstadion war es dann Kjell-Arik Wätjen, der nach 62 Minuten auf 2:0 für seine Farben erhöhte. Wie Teamkollege Paris Brunner stand auch der 18-jährige Wätjen zuletzt schon mal im Profi-Kader des BVB und tankte dabei viel Selbstvertrauen.

Tullberg-Lob für BVB-Keeper Lisewski

Der FC Schalke 04 kam zwar in der 79. Minute nach einem starken Abschluss von Edion Gashi noch einmal auf 1:2 heran. Doch die U19 des BVB brachte die Führung anschließend sicher über die Runden. Die Königsblauen hatten in der 72. Minute noch einen Elfmeter ausgelassen.

"Die Jungs haben sich in alles reingeschmissen. Das war hart erarbeitet. Heute haben wir ein bisschen Glück und einen guten Torwart gebraucht", hatte BVB-Coach Tullberg nach dem Spiel ein Sonderlob für Keeper Robin Lisewski übrig.

Borussia Dortmund befindet sich nun auf dem besten Wege, zum dritten Mal in Folge die Westdeutsche Meisterschaft zu gewinnen und anschließend um den gesamtdeutschen A-Jugend-Titel zu spielen. Im letzten Jahr hatte der BVB das Endspiel gegen Mainz 05 noch mit 2:4 nach Verlängerung verloren.